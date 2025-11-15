Locul din avion fără geam / De la locul 11A pe Ryanair, la 26A pe easyJet: un ghid al locurilor pe care vei vrea să le eviți / De ce există locurile fără fereastră

Fiecare companie aeriană își configurează aeronavele în mod diferit față de concurenții săi. Acest lucru înseamnă că locurile cele mai puțin dorite nu sunt întotdeauna aceleași, relatează Corriere della Sera.

După accidentul Air India, locul 11A a devenit unul dintre cele mai rezervate locuri: singurul supraviețuitor stătea chiar acolo. Dar 11A este și cel mai urât — și controversat — loc din Boeing 737 al Ryanair, cea mai importantă companie aeriană low-cost din Europa. Motivul? Se află lângă fereastră, dar nu are fereastră.

Cei care stau acolo se trezesc cu un perete solid în fața lor.

Cu toate acestea, cei care aleg locul 11A — fără fereastră — pe zborurile Ryanair trebuie să plătească o taxă suplimentară.

Pentru o călătorie de la Roma Fiumicino la Catania la sfârșitul lunii noiembrie, compania aeriană percepe o taxă suplimentară de 7,50 lire sterline pe sens pentru rezervarea acelui loc. Cu toate acestea, atunci când se selectează acest loc, apare un avertisment: „Acest loc nu are fereastră”.

Grupul Ryanair

Când vine vorba de locurile din avioane, este important să rețineți că nu toate cabinele sunt configurate în același mod. Depinde mult de alegerea fiecărei companii aeriene, dar chiar și în cadrul flotei unei singure companii aeriene, aceleași modele de avioane pot avea configurații diferite. Din acest motiv,

– dacă zborul este operat de Ryanair, este mai bine să evitați locul 11A;

– însă, dacă este operat de Buzz (divizia poloneză) sau Malta Air (divizia malteză), este locul 12A.

Motivul pentru care a fost construit „zidul”

Dar de ce pasagerii se trezesc stând lângă un panou? În cazul avioanelor Boeing 737, de exemplu, acel perete (doar pe partea stângă a fuselajului) ascunde conductele verticale de aer condiționat care provin din partea inferioară a aeronavei. Aceste conducte împiedică instalarea unei ferestre.

De la easyJet la Wizz Air, locurile fără geam

Analiza Corriere privind diferitele configurații — peste treizeci — arată că locurile fără fereastră există în toate configurațiile.

La easyJet, rândul 26 din Airbus A319 ar trebui evitat, la fel ca rândul 31 din A320 (în cele cu 186 de locuri) sau rândul 40 din A321neo.

La Wizz Air, rândul 31 din modelul A320 (clasic, 186 de locuri) nu permite vizualizarea exteriorului, la fel ca și rândul 11 din modelul A321.

Dar nu este vorba doar de companiile aeriene low-cost. Ceva se schimbă și în rândul companiilor aeriene așa-numite „tradiționale”.

La Ita Airways, rândul 44 al aeronavei Airbus A321neo nu are ferestre laterale.

La Iberia, rândul 32 din A320neo și rândul 39 din A321XLR (utilizat pe zborurile intercontinentale) nu au ferestre.

La Air France, locurile 32A și 32F de pe avioanele clasice A320 cu configurație „Métro”, rândul 26 de pe avioanele A319 și rândul 24 de pe avioanele A318 sunt „oarbe”. Și din nou: rândul 28 pe Boeing 777-300ER (configurație de agrement) sau rândurile 22-23 pe alte două tipuri de configurații 777-300ER, plus rândul 27 pe Airbus A350-900.

La bordul Lufthansa

Manevre strategice sunt necesare și atunci când alegeți locurile pe care să le evitați în aeronavele Lufthansa. De exemplu: rândul 29 (ieșire de urgență) din A321neo nu are ferestre (din motive evidente), dar nici rândurile 9 și 26 din A321 clasic și rândul 32 din A320 (tot clasic). Pe aeronavele de lungă distanță, este mai bine să evitați rândul 38 pe Boeing 787-9 și rândul 20 pe Boeing 747-8.