Prim-ministrul Saxoniei vrea reluarea aprovizionării cu energie din Rusia după încheierea războiului în Ucraina / ”Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor”

Prim-ministrul landului german Saxonia (est), Michael Kretschmer, s-a pronunţat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite dpa.

”Este în interesul nostru să reluăm livrările de energie din Rusia după o încetare a focului’” a declarat Kretschmer sâmbătă pentru grupul media Funke, transmite Agerpres.

”Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor, fără să redevenim dependenţi de aceasta”, a spus responsabilul german, subliniind că relaţiile economice bune cresc de asemenea securitatea Germaniei.

Kretschmer, membru al Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a cancelarului Friedrich Merz, a vorbit în mod repetat în favoarea reluării aprovizionării cu gaz rusesc după ce războiul se va încheia în cele din urmă. Pentru această poziţie, el a fost criticat inclusiv din rândurile propriei formaţiuni politice.

Uniunea Europeană a impus sancţiuni extinse Rusiei pentru războiul din Ucraina. Preşedintele rus Vladimir Putin le-a caracterizat ca fiind un război economic şi a afirmat în mod repetat că Europa, în special, suferă de pe urma lor.

În opinia lui Kretschmer, Germania ”trebuie să analizeze sancţiunile împotriva Rusiei şi din propria noastră perspectivă economică’. Politica energetică germană conduce la dezindustrializare, a arătat el.

Întrebat dacă se simte ameninţat de preşedintele rus, Kretschmer a răspuns: ”Rusia a atacat o altă ţară. Prin urmare, trebuie să ne poziţionăm pentru a ne apăra”. Aceasta se poate realiza doar dacă Germania este puternică economic, a subliniat el.