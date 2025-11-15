G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Daniel Băluță: Cel mai important lucru este că astăzi centrul orașului…

Daniel Băluță, la planșeul Unirii, candidatură, alegeri parțiale București
FOTO: Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, conferință de presă la șantierul Unirii / Sursa: Primăria Sectorului 4

VIDEO Daniel Băluță: Cel mai important lucru este că astăzi centrul orașului este pus în siguranță, lucrarea se derulează într-un ritm amețitor

Articole15 Noi • 1 vizualizări 0 comentarii

Conflictul „de idei” dintre primarul Sectorului 4 și Nicușor Dan, pe atunci Primar General al Capitalei, referitor la planșeul de la Unirii a fost soluționat cu „cu extrem de multă înțelepciune și tenacitate”, spune candidatul la funcția de edil șef al Bucureștiului Daniel Băluță.

„Cel mai important lucru este că astăzi centrul orașului este pus în siguranță, lucrarea se derulează într-un ritm amețitor. Am făcut în aceste cinci luni aproape 30 la sută, iar în viață este importantă finalitatea unui demers. Scopul nu este să ne certăm, să generăm un plus de ură în această societate, scopul este de a rezolva problemele”, a explicat Daniel Băluță.

El a arătat că în viață există și momente amuzante, referindu-se la reîntâlnirea cu Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni.

„Vă dați seama după experiențele pe care le-am trăit împreună și care au fost soluționate, evident, când te vezi cu un om îți aduci aminte la ora respectivă cu amuzament de istoricul acelor lucruri. De aceea a existat acel moment de remember, dacă vreți, mi-a spus domnul președinte că parcă ne cunoaștem de undeva”, a relatat Daniel Băluță.

Vezi și SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Ce spune Daniel Băluță despre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă

Articole15 Noi • 223 vizualizări
0 comentarii

SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București

Articole15 Noi • 1.628 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Băiețelul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la Spitalul Universitar / Prima doamnă a participat la Ziua Mondială a Prematurității

Articole14 Noi • 7.507 vizualizări
0 comentarii