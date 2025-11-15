VIDEO Ce spune Daniel Băluță despre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă

Candidatul la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei Daniel Băluță este încrezător în poziția pe care o are în sondaje față de contracandidații săi la postul de edil șef la Bucureștiului.

„Domnul Ciucu este un primar de sector bun, mai are foarte multe lucruri de făcut în Sectorul 6 a promis că va face spital, a promis că va închide Prelungirea Ghencea, plus alte proiecte de infrastructură, sunt convins că în calitate de Primar General îl voi ajuta să deblocheze aceste obstacole birocratice”, a spus Daniel Băluță la Antena 3.

El a fost întrebat care dintre cei doi principali contracandidați este mai periculos.

„În privința lui Drulă, este un om cu destul de puțină experiență în administrație și cred că ar fi extraordinar să înceapă cu o primărie de sector, pentru a avea ceva mai multă experiență”, a arătat Daniel Băluță.

