Vaticanul returnează Canadei 62 de artefacte ce aparțin comunităţilor indigene

Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferinţa Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect şi fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial, transmite News.ro.

Papa Francisc a înmânat obiectele delegaţiei canadiene, condusă de episcopul Pierre Goudreault, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Canada.

Episcopii au transmis că artefactele vor fi trans ferate cât mai curând posibil către Organizaţiile Naţionale Indigene, care le vor restitui comunităţilor de origine.

Misionarii catolici au trimis aceste obi ecte la Roma în 1925, pentru o expoziţie organizată de Papa Pius al XI-lea, care a reunit peste 100.000 de piese. Aproape jumătate dintre acestea au devenit ulterior parte a noului Muzeu Etnologic Misionar şi au fost transferate în anii 1970 în colecţiile Muzeelor Vaticanului.

În 2022, regretatul Papă Francisc a transmis o scuză istorică faţă de popoare le indigene din Canada înaintea vizitei sale în ţară, recunoscând rolul Bisericii Catolice în şcolile rezidenţiale, unde mulţi copii au suferit abuzuri şi au fost îngropaţi în morminte nemarcate.

Repatrierea artefactelor indigene din Muzeele Vaticanului a făcut parte din dialogul continuu dintre Biserică şi liderii comunităţilor indigene.