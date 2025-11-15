G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vaticanul returnează Canadei 62 de artefacte ce aparțin comunităţilor indigene

Piața Sfântul Petru din Vatican
sursa foto: © Sergii Figurnyi | Dreamstime.com

Vaticanul returnează Canadei 62 de artefacte ce aparțin comunităţilor indigene

Articole15 Noi 0 comentarii

Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferinţa Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect şi fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Papa Francisc a înmânat obiectele delegaţiei canadiene, condusă de episcopul Pierre Goudreault, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Canada.

Episcopii au transmis că artefactele vor fi trans ferate cât mai curând posibil către Organizaţiile Naţionale Indigene, care le vor restitui comunităţilor de origine.

Misionarii catolici au trimis aceste obi ecte la Roma în 1925, pentru o expoziţie organizată de Papa Pius al XI-lea, care a reunit peste 100.000 de piese. Aproape jumătate dintre acestea au devenit ulterior parte a noului Muzeu Etnologic Misionar şi au fost transferate în anii 1970 în colecţiile Muzeelor Vaticanului.

În 2022, regretatul Papă Francisc a transmis o scuză istorică faţă de popoare le indigene din Canada înaintea vizitei sale în ţară, recunoscând rolul Bisericii Catolice în şcolile rezidenţiale, unde mulţi copii au suferit abuzuri şi au fost îngropaţi în morminte nemarcate.

Repatrierea artefactelor indigene din Muzeele Vaticanului a făcut parte din dialogul continuu dintre Biserică şi liderii comunităţilor indigene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocierile se află într-un punct mort

Articole13 Noi • 426 vizualizări
0 comentarii

Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o recrudescenţă mortală legată de un grup religios

Articole11 Noi • 375 vizualizări
0 comentarii

Scriitoarea canadiană Margaret Atwood îşi publică autobiografia, la 86 de ani / Autoarea distopiei „Povestea slujitoarei” a scris 50 de romane, eseuri și culegeri de poezii

Articole6 Noi • 3.244 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.