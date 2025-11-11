G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o recrudescenţă mortală legată…

Medic, doctor, medicina
Sursă foto: Pexels

Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o recrudescenţă mortală legată de un grup religios

Articole11 Noi • 124 vizualizări 0 comentarii

Canada şi-a pierdut statutul de ţară fără rujeolă, au declarat luni oficialii din domeniul sănătăţii, o lovitură majoră cauzată de o recrudescenţă a bolii care a durat un an, în special în rândul grupurilor nevaccinate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Canada a fost declarată oficial ţară fără rujeolă în 1998, o realizare atribuită anilor de rate ridicate de vaccinare a copiilor. Însă o epidemie care a început în partea de est a ţării în octombrie 2024 s-a răspândit de atunci la nivel naţional, în special în rândul anumitor grupuri de creştini menoniţi, care au refuzat să-şi vaccineze copiii din motive religioase.

Canada a înregistrat 5.138 de cazuri de rujeolă până în prezent în 2025, provinciile Ontario şi Alberta fiind cele mai afectate. Doi nou-născuţi, născuţi din mame nevaccinate, au murit din cauza virusului.

Health Canada, o agenţie guvernamentală, a declarat într-un comunicat că a fost informată oficial de Organizaţia Panamericană a Sănătăţii (PAHO) „că Canada nu mai deţine statutul de ţară fără rujeolă”.

Actualizarea a venit după ce PAHO, biroul regional al ONU pentru sănătate, a confirmat „transmiterea susţinută a aceleiaşi tulpini de virus al rujeolei în Canada pentru o perioadă de mai mult de un an”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Scriitoarea canadiană Margaret Atwood îşi publică autobiografia, la 86 de ani / Autoarea distopiei „Povestea slujitoarei” a scris 50 de romane, eseuri și culegeri de poezii

Articole6 Noi • 3.232 vizualizări
0 comentarii

Airbnb introduce măsuri suplimentare pentru a preveni petrecerile de Halloween în locuinţele închiriate din SUA şi Canada

Articole28 Oct • 653 vizualizări
0 comentarii

Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan

Articole25 Oct 2025 • 767 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.