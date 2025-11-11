Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o recrudescenţă mortală legată de un grup religios

Canada şi-a pierdut statutul de ţară fără rujeolă, au declarat luni oficialii din domeniul sănătăţii, o lovitură majoră cauzată de o recrudescenţă a bolii care a durat un an, în special în rândul grupurilor nevaccinate, transmite News.ro.

Canada a fost declarată oficial ţară fără rujeolă în 1998, o realizare atribuită anilor de rate ridicate de vaccinare a copiilor. Însă o epidemie care a început în partea de est a ţării în octombrie 2024 s-a răspândit de atunci la nivel naţional, în special în rândul anumitor grupuri de creştini menoniţi, care au refuzat să-şi vaccineze copiii din motive religioase.

Canada a înregistrat 5.138 de cazuri de rujeolă până în prezent în 2025, provinciile Ontario şi Alberta fiind cele mai afectate. Doi nou-născuţi, născuţi din mame nevaccinate, au murit din cauza virusului.

Health Canada, o agenţie guvernamentală, a declarat într-un comunicat că a fost informată oficial de Organizaţia Panamericană a Sănătăţii (PAHO) „că Canada nu mai deţine statutul de ţară fără rujeolă”.

Actualizarea a venit după ce PAHO, biroul regional al ONU pentru sănătate, a confirmat „transmiterea susţinută a aceleiaşi tulpini de virus al rujeolei în Canada pentru o perioadă de mai mult de un an”.