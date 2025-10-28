Airbnb introduce măsuri suplimentare pentru a preveni petrecerile de Halloween în locuinţele închiriate din SUA şi Canada

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Platforma de închirieri Airbnb a anunţat luni că va activa din nou sistemul său de tehnologie anti-petreceri în weekendul de Halloween, pentru a împiedica organizarea de evenimente neautorizate în locuinţele închiriate, relatează CNBC, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sistemul analizează factori precum durata sejurului, distanţa faţă de adresa utilizatorului, tipul de proprietate şi momentul rezervării, blocând automat cererile considerate cu ”risc ridicat”.

”Suntem lideri în aplicarea de măsuri proactive pentru a reduce riscul petrecerilor neautorizate, iar tehnologia specială pentru Halloween reprezintă o parte esenţială a acestui efort”, a transmis compania într-un comunicat.

Airbnb aplică restricţii similare în perioadele considerate sensibile, precum Revelionul sau sărbătorile de vară. În 2023, platforma a blocat peste 38.000 de tentative de rezervare în SUA şi peste 6.000 în Canada în weekendul de Halloween.

De la implementarea interdicţiei oficiale asupra petrecerilor, în 2022, numărul sesizărilor privind astfel de evenimente a scăzut la nivel global cu 50%. Compania a introdus măsura după un incident tragic petrecut în 2019, când o petrecere organizată într-un apartament Airbnb s-a soldat cu cinci morţi.

Conturile care încalcă politica anti-petrecere pot fi suspendate sau eliminate, iar Airbnb le oferă gazdelor funcţii suplimentare de siguranţă, precum o linie de asistenţă disponibilă 24 de ore şi senzori de zgomot.