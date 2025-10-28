Legendara Navratilova și declarația care împarte lumea tenisului:„ Gauff are un rever mai bun ca Djokovic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai este puțin timp până la startul Turneului Campioanelor de la Riad, iar legendara Martina Navratilova o laudă pe Coco Gauff, a treia jucătoare a lumii. Multiplă campioană de Grand Slam, Navratilova spune despre Gauff că are un backhand peste cel al lui Nole.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înainte de startul competiției din Arabia Saudită, Gauff a primit laude de la Navratilova.

Fosta lideră WTA a plusat la capitolul tehnică și a spus că reverul lui Gauff este poate peste nivelul celui arătat în carieră de Novak Djokovic, o declarație care i-ar putea face pe mulți dintre fanii tenisului să ridice din sprânceană.

Este cunoscut faptul că Djokerul are unul dintre cele mai bune backhand-uri din istoria tenisului.

„A jucat nouă finale pe hard-court și le-a câștigat pe toate. E o nebunie”, a declarat Navratilova, de opt ori câștigătoare a Turneului Campioanelor, pentru WTA.com.

„Una dintre ele a fost anul trecut la Riad (n.r. una dintre finale), așa că fiți atenți la ea.

Backhand-ul ei este ca al lui Djokovic – poate chiar cu mai multă relevanță în joc, mai puternic”, transmite Navratilova.

Legendara jucătoare spune despre reverul lui Gauff că este o armă cheie mai importantă pentru jocul ei decât a fost pentru Nole backhand-ul de-a lungul carierei strălucitoare a sârbului.

„Serviciul a devenit o armă letală și mă bucur că realizează acest lucru. Știe că poate alerga și se poate apăra indiferent de situație.

Apoi, ea gestionează restul. Când vine în față, are un voleu foarte bun și este greu să treci mingea pe lângă ea (n.r. să o pasezi).

Tocmai a câștigat în Wuhan, așa că ar trebui să fie încrezătoare”, spune Navratilova despre șansele lui Gauff de a triumfa încă o dată la Turneul Campioanelor.

Sezonul 2025 a fost unul plin de suișuri și coborâșuri pentru Gauff, dar va rămâne ca unul în care americanca a triumfat la Roland Garros, al doilea titlu de Grand Slam din carieră.

Coco a câștigat ediția de anul trecut a Turneului Campioanelor și a plecat acasă cu cel mai mare cec din istoria tenisului feminin: 4,8 milioane de dolari.

În vârstă de 21 de ani, Gauff este a treia favorită la Riad, după Aryna Sabalenka (1) și Iga Swiatek (2).

WTA Finals (Turneul Campioanelor) are loc în perioada 1-8 noiembrie, la Riad, Arabia Saudită.

Competiția din Arabia Saudită va aduce la start cele mai bune și în formă jucătoare de tenis din lume.

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek

Coco Gauff

Amanda Anisimova

Jessica Pegula

Madison Keys

Jasmine Paolini

Elena Rybakina.

WTA Finals 2025