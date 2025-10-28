VIDEO Victor Negrescu, despre compromisul pe legea privind pensiile magistraților: Este o propunere discutată inclusiv la Cotroceni / Administrația Prezidențială și PSD par să identifice aceste soluții ca fiind viabile/ Noi am cerut ca premierul Bolojan să dialogheze mai mult

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, l-a criticat pe Ilie Bolojan într-un interviu pentru G4Media.ro pe tema legii privind pensiile magistraților. Negrescu l-a acuzat pe șeful Guvernului de ”lipsă de disponibilitate la dialog” și susține că premierul trebuie ”să asculte mai multe perspective și reformele să fie unele reale, nu să vorbim doar de tăieri de salarii sau de concediere a unor persoane”. Europarlamentarul PSD mai spune că varianta de compromis la care ar fi ajuns președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cu reprezentanții sistemului judiciar ar fi fost agreată inclusiv cu Administrația Prezidențială. Acest compromis prevede ca pensia magistraților să fie de 75% din salariu, nu 70% cât prevede proiectul de lege al guvernului.

G4Media.ro a dezvăluit vineri că PSD a cedat la presiunea magistraților și vrea ca prin noul proiect să încetinească ritmul de creștere a vârstei de pensionare (termen de conformare de 15 ani, așa cum a propus și președintele Nicușor Dan, față de 10 ani în proiectul inițial susținut de Guvern).

”Din ce înțeleg eu este o propunere discutată inclusiv la nivelul Administrației Prezidențiale, care ne-ar permite nouă să ieșim din acest impas (…) Ce a căutat Sorin Grindeanu a fost să dialogheze, să vadă care ar fi soluțiile acceptabile și de sistem, soluții care au fost enunțate și în dialogul pe care l-au avut reprezentanții sistemului judiciar cu președintele României. Iată, și Administrația Prezidențială și Partidul Social Democrat par să identifice aceste soluții ca fiind unele viabile, care ar putea să meargă înainte. Înțelegem cum poate fi corectat respectivul text. Eu sper ca din dialog care se poartă în coaliție și domnul Ilie Bolojan să înțeleagă că scopul principal este să ne asigurăm că aceste pensii speciale dispar”, a declarat Negrescu pentru G4Media.ro

Liderii coaliției se vor reuni în ședință, marți, au declarat pentru G4Media surse politice. La precedenta ședință a coaliției, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plecat din sală pentru că premierul Ilie Bolojan nu a fost de acord cu constituirea unui grup de lucru al partidelor din coaliție cu reprezentanții sistemului de justiție pentru elaborarea unui nou proiect privind pensiile magistraților.

Redăm mai jos un fragment relevant din interviul realizat de Dan Tăpălagă cu europarlamentarul PSD Victor Negrescu (vezi de la minutul 24.50)

Dan Tăpălagă: E foarte corect și foarte bine ca s-a dus în discuție coerența politică și anume ce spunem să și facem. Da, uitați iarăși îmi aduc aminte foarte recent, zilele astea, domnul Grindeanu, președintele interimar al PSD, tocmai a capitulat în fața magistraților, acceptându-le solicitarea referitoare la calculul pensiei să urce la 75% din salariu ceea ce mulți cred că nu consideră echitabil. Ei consideră că deja magistrații sunt într-o stare de incorectitudine totală față de restul populației, având toate privilegiile la ieșirea din serviciu.

Victor Negrescu: Deci ce spuneți dumneavoastră este că domnul președinte Nicușor Dan a capitulat. Din ce înțeleg eu este o propunere discutată inclusiv la nivelul Administrației Prezidențiale, care ne-ar permite nouă să ieșim din acest impas. Poate nu este cea mai bună soluție, însă astăzi suntem într-un import dacă vorbim de….

Dan Tăpălagă: Dacă vorbim de echitate 100% că tocmai spuneați, trebuie să fim coerenți, dacă spunem echitate să și ne să cred. Cred că ăsta nu este un comportament echitabil față de restul românilor. care ies la pensie, în cu totul alte condiții.

Victor Negrescu: Nu este un comportament echitabil să spui în repetate rânduri că termeni cu pe termeni cu pensiile speciale și să nu o faci. Nu e echitabil să scrii o lege în biroul tău de la Palatul Victoria, să nu discuți cu nimeni și să știi că ea va pica din punct de vedere legal. Nu este echitabil să nu respecți legea din România care spune să ai avizul unor instituții din statul de drept și să te aștepți ca legea respectivă să treacă.

Dan Tăpălagă: Asta se reproșuri adresate premierul lui Bolojan, asumați-le.

Victor Negerscu: Astea sunt reproșuri la lipsa de soluții și la faptul că trebuie să identificăm totuși o soluție pentru a echilibra, măcar într-o primă instanță, sistemul.

Dan Tăplălagă: Fie mai neechitabilă soluția asta.

Victor Negrescu: Eu cred că este total inechitabil să nu găsim o soluție și incorect față de români și în sensul acesta mai degrabă cred că românii se așteaptă să nu mai vorbim toată ziua de pensii speciale. Vă reamintesc că am avut un lider PNL care spunea că în câteva zile, 30 de zile de la preluarea guvernării vor rezolva cu pensiile speciale. De altfel, domnul Bolojan a spus că dacă legea declarată neconstituțională s-ar putea să-și dea demisia și așa mai departe. A enunțat aceste lucruri, că și-ar da demisia, lucru pe care nu l-a făcut. Deci, haideți să revenim la concret.

Dan Tăpălagă: Ar trebuit să demisioneze premierul Bolojan, dacă tot ați adus în discuție asta?

Victor Negrescu: Eu cred că premierul Bolojan nu trebuie vorbească de demisie când nu are de gând să-și dea demisia, cred că ar trebui să concentreze pe soluții noi. Dacă nu corectăm această chestiune a pensiilor speciale, cu siguranță românii vor fi și mai supărați pe clasa politică, nu doar pe PNL și pe PSD. Ce a căutat Sorin Grindeanu a fost să dialogheze, să vadă care ar fi soluțiile acceptabile și de sistem, soluții care au fost enunțate și în dialogul pe care l-au avut reprezentanții sistemului judiciar cu președintele României.

Iată, și Administrația Prezidențială și Partidul Social Democrat par să identifice aceste soluții ca fiind unele viabile, care ar putea să meargă înainte. Înțelegem cum poate fi corectat respectivul text. Eu sper ca din dialog care se poartă în coaliție și domnul Ilie Bolojan să înțeleagă că scopul principal este să ne asigurăm că aceste pensii speciale dispar.

Chiar dacă vorbim aici de o perioadă de tranziție mai mare, de fapt, despre asta este vorba. Nu înseamnă că nu dispar pensiile speciale din discuțiile care s-au purtat. Nu, sistemul judiciar este de acord să dispară aceste pensii speciale, numai că vor o perioadă de tranziție mai mare. Motivul pentru care vor perioadă de tranziție mai mare, din ce înțeleg eu, eu nu apăr textul discutat.

Dan Tăpălagă: Și procentul din salariu mai mare la ieșirea în pensie.

Victor Negrescu: Discuția este în felul următor: dacă acest proces se întâmplă mult prea rapid, există riscul ca foarte mulți din sistemul judiciar, judecători cu experiență să plece imediat din sistem, ceea ce va conduce la o destructurare a unui sistem judiciar care cât de cât, în ultimii ani, trecând și peste MCV, începuse să funcționeze. Deci, în sensul acesta trebuie să fim atenți la anumite decizii. Acuma vom vedea care este formula finală. Dar din nou, eu cred că și președintele României, și președintele interimar al PSD nu au capitulat și au căutat o soluție. Vom vedea într-adevăr, continuând dialogul, care este soluția cea mai bună, tocmai pentru ca legea să treacă și să nu avem un premier care demisionează, pentru că nu ne dorim lucru ăsta.

”Noi am cerut ca premierul Ilie Bolojan să dialogheze mai mult, să asculte mai multe perspective și reformele să fie unele reale, nu să vorbim doar de tăieri de salarii sau de concediere”

Dan Tăpălagă: Discutăm cu europarlamentarul PSD Victor Negrescu. L-ați criticat pe Ilie Bolojan, pe șeful Guvernului. Chiar și în acest interviu, la toate criticile în cascadă care au fost aduse de către PSD în ultimele săptămâni cel puțin premierul Bolojan a avut o replică și v-a invitat pe dumneavoastră, cei de la PSD, să faceți o moțiune de cenzură care să ducă eventual la picarea a Guvernului, dacă tot nu vă convine cum guvernează și, eventual, coaliție cu AUR.

Victor Negrescu: Da. Din nou, acest tip de reacție arată, în opinia mea, o lipsă de disponibilitate la dialog și de înțelegere a faptului că sunt patru partide politice foarte diferite din punct de vedere doctrinar și a faptului că avem o matematică electorală generată de ultimele alegeri parlamentare. Partidul Social Democrat, chiar dacă poate a fost în pierdere de viteză, totuși a câștigat acele alegeri parlamentare. Al 2-lea partid politic din România care reprezintă o amenințare, zic eu, la democrația românească, AUR, a fost al 2-lea partid politic din România și Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan a fost doar pe locul trei. Or, eu cred că de pe locul trei este complicat să spui tu cum ar trebui să arate aritmetica parlamentară sau să spui că fără tine nu se poate. De altfel, nu noi am fost cei care am spus că ne vom da demisia.

Noi nu am cerut demisia premierului Ilie Bolojan. Noi am cerut ca premierul Ilie Bolojan să dialogheze mai mult, să asculte mai multe perspective și reformele să fie unele reale, nu să vorbim doar de tăieri de salarii sau de concediere a unor persoane și să ne asigurăm că facem o reformă în așa fel, încât oamenii să vadă că actuala clasă politică gândește mai în detaliu măsurile pe care le adoptă. Și în sensul acesta. Ilie Bolojan a fost cel care a vorbit de posibila sa demisie, fie direct, fie pe surse, ceea ce cred că nu este corect. Însă eu sper să fi înțeles din ceea ce s-a întâmplat odată cu decizia Curții Constituționale, că lucrurile nu pot fi rezolvate astfel. Apreciez la Ilie Bolojan, însă ceva, trebuie să spunem și lucrurile bune. Eu apreciez determinarea și noi suntem la fel de determinați să facem reforme.

Nu fugim de reforme, nu fugim de guvernare. Am fi putut foarte simplu, poate să susținem doar din Parlament această guvernare. Avem miniștri și, de altfel, domnia sa a lăudat ministrul sănătății, a lăudat ministrul muncii, a lăudat ministrul agriculturii, a lăudat ministrul energiei. Păi, dacă miniștrii noștri sunt buni, cum am văzut că i-a lăudat inclusiv la televizor, înseamnă că Partidul Social Democrat își asumă. Mulți din acești miniștri, au funcții important de Partidul Social Democrat, însă în același timp vrem ca ceea ce noi propunem să fie auzit, să fie respectat. De altfel, se tot vorbește de un pachet trei. Nu l-am auzit încă pe Ilie Bolojan spunând foarte clar că în acest pachet trei vor fi introduse și soluțiile de relansare economică pe care Partidul Social Democrat le-a propus.

De ce are această temere în a accepta faptul că multe din propunerile noastre sunt bune, că ele pot fi implementate de îndată, că ele nu au impact bugetar, dar pot ajuta la dezvoltarea României. În sensul ăsta, asta înseamnă un dialog echitabil. Deci nu suntem aici într-un ping pong cu Ilie Bolojan, deși domnia sa apare foarte des la televizor și ne trimite în brațele AUR.

Noi suntem primul partid din România în Parlamentul României și cu siguranță obiectivul nostru este ca această guvernare să reușească, pentru că aici îmi permit totuși să-i atrag atenția domnului Ilie Bolojan, dacă eșuează această coaliție, eșuăm cu toții. Dacă domnia sa transformă această coaliție într-o miză personală, din nefericire, impactul va fi pentru fiecare dintre noi și pentru cei care au avut încredere în noi și au în continuare încredere în formațiunile police democratice din România.

Dan Tăpălagă: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, cu care Sorin Grindeanu am văzut că are o excelentă relație politică, spunea că astfel de atacuri din partea PSD la Ilie Bolojan o să mai tot vedem până la congresul din 7 noiembrie, pentru că este o retorică politică înainte de congres.

Victor Negrescu: Din nou, vorbim de atacuri, dar eu nu le percep ca fiind atacuri, le percep ca fiind dezbateri care au loc în societate și avem nevoie de aceste dezbateri, să arătăm ce susține fiecare partid. Salariu minim e un subiect important, de stânga, avem o reglementare europeană. Recent, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat la congresul de la Amsterdam pe care l-ați evocat dumneavoastră, că ar trebui să avem un venit minim european, un salariu minim european, nu doar o reglementare europeană. E normal ca noi să apărăm această revenitare. În același timp, facem parte dintr-o coaliție și acceptăm că trei versus unu conduc la o decizie în favoarea partidelor de dreapta. Dar e normal pentru noi să scoatem în evidență argumentele noastre, cum în continuare argumentăm în favoarea impozitului progresiv. Apropo de progresist, nu, iată, susținem impozitul progresiv de aici, aici, aici nu a fugit de acest termen.

E normal să susținem această cauză, să explicăm populației până când populația va avea încredere în noi. Adică ce să facem, să stăm drepți? Nu suntem la Partidul Comunist și nu suntem aici pe ideea aceasta, să nu existe democrație. E o diversitate de opinii, o exprimăm și în coaliție, o exprimăm și public către electoratul nostru și am mai reușit prin acest dialog public să mai schimbăm anumite perspective.

De exemplu, ordonanța cred că 53, nu aceea care bloca total achizițiile publice și a văzut din dezbaterea publică prin faptul că aleșii noștri locali au explicat la televizor anumite elemente. A înțeles și Ilie Bologan că nu e normal să blocheze achizițiile din spitale pentru medicamente, că nu e normal să blocheze anumite achiziții absolut necesare pe care autoritățite locale trebuie să le facă și, după ce a văzut dezbaterea în spațiul public, dintr-odată a decis să modifice acea ordonanță.

Deci, iată că aceste ieșiri în spațiul public ajută și ele, însă nu vrem să generăm haos și cu siguranță și colegii mei, pe măsură ce vom avansa în această coaliție și ideile noastre vor fi preluate, poate nu o să fie atât de vehemente cum sunt acum.

Dan Tăpălagă: Până când o vedeți funcționând această coaliție?

Victor Negrescu: Noi vrem ca această coaliție să meargă până la capăt. Va fi o perioadă nu tocmai simplă, nu doar în aceste luni, dar și anul următor. Vrem ca rotația să fie respectată, așa cum a fost ea agreată. Noi nu fugim de această responsabilitate. Din nou, domnul Ilie Bolojan spune la toate emisiunile că nu am văzut un mare apetit pentru a fi premierul României. Vă spun că în Partidul Social Democrat cred că erau minim cinci colegi care erau dispuși să fie premierul României la momentul respectiv. Însă a fost clar: cele trei partide de dreapta, când am negociat, că nu vor premier de la PSD, după ce a fost premier Marcel Ciolacu.

Dan Tăpălagă: Nu e lider PSD care nu se visează premier.

Victor Negrescu: Și atunci cine a fugit, că nu înțeleg cine a fugit. Adică dacă tu toată ziua spuneai vrei să fii premier. Ilie Bologan a fost premierul doamnei Lasconi, premierul domnului Nicușor Dan, premierul lui Crin Antonescu. Nu știu ce candidat la prezidențiale nu l-a nominalizat pe domnul Ilie Bolojan să fie premier, adică și-a dorit să fie premierul României. Asta, că nu au vrut alții să fie și el, săracul, a ajuns să fie premierul României. Haideți să trecem peste retorica asta, pentru că oamenii văd că nu suntem modești, văd că nu suntem serioși, văd că nu suntem coerenți și în sensul acesta avem nevoie de mai mult tact, mai multă prudență în comunicare.

Și eu sper ca în sensul acesta, pe lângă discuțiile care se poartă la nivelul coaliției la nivel înalt, cred că e oportun să mergem și mai jos, adică să avem discuții tematice, în așa fel încât să fie mai puține ieșiri publice, dar în același timp, cu pixul pe hârtie, pe argumente serioase, să putem să ne susținem cauza fiecare dintre partide.

