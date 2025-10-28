Antreprenorii de pe Transalpina se oferă să deszăpezească singuri o parte din drum / ”Nu vrem nimic altceva decât să ne facem treaba” / Estimează pierderi de câteva milioane de lei

Drumul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte din Transalpina, este închis de către autorități în fiecare iarnă, iar acum antreprenorii din această zonă anunță că sunt dispuși să deszăpezească singuri șoseaua pentru a nu mai avea pierderi de milioane de lei anual, anunță Turnul Sfatului.

„Nu vrem nimic altceva decât să ne facem treaba și să primim turiștii. Dacă autoritățile nu găsesc o soluție, o vom găsi noi. Avem utilaje, oameni și voință. Transalpina nu trebuie să devină doar o amintire frumoasă din vară”, susține unul din antreprenorii locali de pe Valea Sebeșului.

Oamenii de afaceri din HORECA, din această zonă, cer ca autoritățile județene și naționale să analizeze serios situația, pentru a evita izolarea zonei.

„Suntem dispuși să colaborăm, să contribuim logistic și financiar pentru deszăpezire, cu respectarea tuturor normelor de siguranță. Dar e nevoie de dialog și de deschidere din partea celor care administrează drumul”, se arată în apelul transmis de comunitatea locală de pe Transalpina.

„Promovăm România autentică, dar autoritățile trebuie să înțeleagă că turismul de munte trăiește 12 luni pe an, deoarece avem taxe si impozite la fel. Vrem doar să putem munci și să ținem deschis drumul spre ospitalitate”, au adăugat reprezentanții hotelurilor.

Ei anunță că sunt pregătiți să alocăm resurse concrete pentru deszăpezirea și întreținerea tronsonului menționat.

”Bugetul estimativ este în funcție de condițiile meteo și durata sezonului rece, dar estimăm un cost anual între 450.000 – 600.000 lei, acoperind combustibil, personal, materiale antiderapante și mentenanță.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui financiar și logistic, în parteneriat cu autoritățile, pentru menținerea drumului în condiții de siguranță.

Noi propunem un parteneriat public–privat (PPP) între operatorii economici locali, consiliile județene Alba și Vâlcea, precum și CNAIR”, spun antreprenorii de aici.