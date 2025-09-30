G4Media.ro
Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a…

Deszapezire Transalpina, deszapezire
sursa foto: Captura video, DRDP Craiova

Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a poleiului

30 Sep

Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă şi polei), circulaţia rutieră este oprită, de marţi, de la ora 9.00, până miercuri, la aceeaşi oră, DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea).

”DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei până mâine, la ora 09:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul şi precipitaţiile au determinat formarea unui strat de gheaţă pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranţă”, au explicat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

