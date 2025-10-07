G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești-Mizil, testat structural pentru a fi dat…

A7 Dumbrava-Mizil
Sursă foto: Asociația Pro Infrastructură

Lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești-Mizil, testat structural pentru a fi dat în folosință

Articole7 Oct 0 comentarii

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepţie în vederea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti – Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 kilometri, după ce, luni seara, au avut loc teste structurale pe podul de la km 38, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a CNAIR.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

`În această seară, de la ora 19:00, s-a desfăşurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil-Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepţie. Pe calea 2, urmează montarea ultimelor 8 eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare şi pe această cale. Ulterior, se vor realiza testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrităţii structurale. Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13-17 octombrie va fi convocată comisia de recepţie, în vederea deschiderii circulaţiei~, au notat reprezentanţii companiei de drumuri, citați de Agerpres.

După recepţie, se va putea circula pe Autostrada A7 de la Bucureşti până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2.

Autostrada Ploieşti – Buzău are trei loturi: Dumbrava – Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC), lotul Mizil – Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare – 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu) şi Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km), investiţie cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere şi şase poduri), prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ordinul de începere a execuţiei pe lotul 2 a fost dat pe data de 12 august 2022 (20 de luni execuţie), antreprenorul fiind Asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC.

Autostrada Ploieşti – Buzău face parte din Coridorul 3 – Bucureşti – Regiunea NE (Moldova) (OR3) şi reprezintă o prioritate la nivel naţional.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a poleiului

Articole30 Sep • 127 vizualizări
0 comentarii

Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%

Articole26 Sep • 1.641 vizualizări
0 comentarii

Campioana olimpică Imane Khelif contestă în faţa TAS testele de feminitate ale World Boxing

Articole, Sportz2 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.