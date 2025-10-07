G4Media.ro
Prim-ministrul chinez Li Qiang va întreprinde o vizită oficială în Coreea de Nord în perioada 9-11 octombrie

trupe soldati militari nord-coreeni, coreea de nord, phenian, comunism, regim militar
Sursa foto: KIM Won Jin / AFP

Prim-ministrul chinez Li Qiang va întreprinde o vizită oficială în Coreea de Nord în perioada 9-11 octombrie

Prim-ministrul chinez Li Qiang se va deplasa săptămâna aceasta în Coreea de Nord, unde va participa la festivităţile care marchează cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitoresc, la putere, a anunţat marţi Ministerul Afacerilor Externe chinez, informează AFP, preluată de Agerpres.

Li Qiang „va conduce o delegaţie a partidului şi guvernului (în Coreea de Nord), pentru a participa la festivităţile prilejuite de cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitoresc din Coreea şi va efectua o vizită oficială de bunăvoinţă în 9-11 octombrie”, a anunţat diplomaţia chineză într-un comunicat.

Această aniversare ar putea prilejui vineri o mare paradă militară, a transmis săptămâna trecută agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, citând armata sud-coreeană.

Prezenţa premierului chinez la aceste festivităţi ar constitui un nou semn al încălzirii în curs a relaţiilor dintre cele două ţări, cu legături istoric strânse.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat personal pe 3 septembrie, alături de preşedinţii chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin, la o gigantică paradă militară care a celebrat la Beijing victoria contra Japoniei şi sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în urmă cu 80 de ani.

Aceasta a fost prima vizită a lui Kim Jong Un la vecinul chinez după 2019. Cele două părţi şi-au înmulţit de atunci gesturile menite să le demonstreze dorinţa de a-şi întări relaţiile.

China a urmărit în ultimii ani cu suspiciune apropierea Coreei de Nord de un alt vecin, dar şi rival, Rusia. Phenianul a trimis mii de soldaţi şi arme pentru a lupta contra Ucrainei.

În pofida perioadelor de iritare a Beijingului în faţa tensiunilor cauzate de cursa pentru înarmare nucleară şi balistică a Phenianului, cele două ţări întreţin relaţii strânse după frontul lor comun în timpul Războiului din Coreea (1950-1953).

Sprijinul diplomatic, politic şi economic al Chinei este crucial pentru Coreea de Nord. Cele două ţări împărtăşesc de asemenea relaţii antagoniste cu SUA.

Li Qiang l-a primit pe 29 septembrie pe ministrul afacerilor externe nord-coreean Choe Son Hui. Şefa diplomaţiei nord-coreene anunţase atunci că Kim Jong Un şi Xi Jinping au convenit în timpul discuţiilor lor asupra necesităţii de a „revitaliza vizitele la nivel înalt” între cele două ţări, a relatat la acea dată agenţia nord-coreeană KCNA.

Colonelul Lee Sung-jun, purtător de cuvânt al Statului-Major sud-coreean, a informat săptămâna trecută cu privire la „semne conform cărora Coreea de Nord pregăteşte o paradă militară cu zeci de mii de persoane”, precum şi deplasări de material militar, în vederea celei de-a 80-a aniversări a Partidului Muncitoresc, a informat atunci agenţia Yonhap. Parada ar putea avea loc în timpul nopţii, a declarat colonelul.

