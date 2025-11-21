Home » Articole » Populaţia de panda uriaşi care trăiesc în captivitate în China aproape s-a dublat în ultimul deceniu / Eforturile de conservare a speciei au utilizat o tehnologie avansată

Populaţia de panda uriaşi care trăiesc în captivitate în China aproape s-a dublat în ultimul deceniu / Eforturile de conservare a speciei au utilizat o tehnologie avansată

21 nov. 2025
sursa foto: Unsplash/ Sid Balachandran
Populaţia de panda uriaşi care trăiesc în captivitate în China aproape s-a dublat pe parcursul ultimului deceniu, ajungând la un total de 808 de exemplare, a declarat vineri Liu Guohong, directorul Administraţiei Naţionale pentru Păduri şi Păşuni din această ţară, citat de agenţia de presă Xinhua.

Această creştere a numărului de exemplare captive a permis constituirea unui grup sustenabil de animale pentru a asigura reproducerea speciei, a declarat acelaşi oficial chinez la Conferinţa Globală a Partenerilor Panda 2025, organizată în oraşul Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei.

Populaţia actuală de urşi panda în captivitate reprezintă o creştere considerabilă în raport cu cele 422 de exemplare care au fost recenzate la sfârşitul anului 2015. Liu Guohong a atribuit această creştere cercetărilor îmbunătăţite privind reproducerea urşilor panda, inclusiv înfiinţării unei alianţe naţionale ce vizează inovaţia în domeniul conservării speciei panda uriaş, care atrage resurse pentru studierea unor chestiuni-cheie, cum ar fi diversitatea genetică.

De asemenea, eforturile de conservare au utilizat o tehnologie avansată, autorităţile chineze implementând un sistem integrat de monitorizare „spaţiu-aer-sol” pentru depistarea urşilor panda uriaşi aflaţi în sălbăticie, a explicat Liu Guohong.

China a îmbunătăţit protejarea habitatelor în care trăiesc panda uriaşi. Şaptezeci şi trei de rezervaţii naturale izolate au fost integrate Parcul Naţional al Ursului Panda Uriaş, care are o suprafaţă de 22.000 de kilometri pătraţi.

Cunoscută sub numele de „casa urşilor panda uriaş”, provincia Sichuan deţine cel mai mare habitat al acestor animale din lume şi găzduieşte în prezent mai mult de 70% din populaţia de panda uriaşi care trăiesc în sălbăticie în China.

