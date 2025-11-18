500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în două zile din cauza tensiunilor diplomatice dintfre cele două țări

Aproximativ 500.000 de bilete de avion către Japonia au fost anulate de turiştii chinezi în doar două zile, a declarat marţi pentru AFP un analist din industrie, după ce Beijingul i-a descurajat pe turiştii chinezi să viziteze Japonia pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări, transmite Agerpres.

Conform cifrelor furnizate de Li Hanming, un analist independent din industria aeriană, rezervările active pentru Japonia – adică numărul de zboruri deja rezervate, dar încă neoperate – au scăzut de la aproximativ 1,5 milioane sâmbătă, până la doar un milion două zile mai târziu. Un total de 500.000 de rezervări au fost anulate, o sc ădere neobişnuit de mare, a spus el.

Tensiunile diplomatice dintre China şi Japonia au fost generate de comentariile făcute de premierului japonez Sanae Takaichi. Ea a afirmat pe 7 noiembrie că atacuri armate asupra Taiwanului ar putea justifica trimiterea de trupe japoneze pentru a apăra insula.

Aceste afirmaţii au fost percepute drept o provocare de China, care consideră că Taiwanul face parte din teritoriul său. Drept reacţie, vineri seara, Beijingul le-a recomandat cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Japonia în viitorul apropiat şi a suspendat difuzarea filmelor japoneze în cinematografele sale.

În urma acestui avertisment, marile companii aeriene chineze (Air China, China Southern şi China Eastern) au anunţat sâmbătă că vor oferi rambursări integrale pentru zborurile către Japoni a pentru cei cu date de călătorie între 15 noiembrie şi 31 decembrie 2025.

Contactate de AFP marţi, agenţiile de turism chineze au declarat că au adoptat strategii diferite după avertismentu l de călătorie.

Un mare tur-operator controlat de statul chinez a eliminat toate opţiunile de călătorie către Japonia din aplicaţia sa mobilă. O alta companie, cu sediul la Beijing, a indicat că nu mai acceptă rezervări pentru Japonia. Alte agenţii au indicat că vor continua să vândă produse turistice către Japonia.

China are 1,4 miliarde de locuitori şi este principala sursă de vizitatori străini în Japonia, care în primele nouă luni ale anului 2025 a primit aproximativ 7,5 milioane de vizitatori chinezi, conform cifrelor oficiale japoneze.

Un diplomat japonez de rang înalt, responsabil pentru regiunea Asia-Pacific, şi-a exprimat marţi dezaprobarea faţă de apelul Chinei către cetăţenii săi de a nu călători în Japonia.

În timpul unei întâlniri la Beijing cu omologul său chinez, el a îndemnat China să „ia măsuri adecvate”, afirmând că „ordinea publică din Japonia nu s-a deteriorat în niciun fel”, potrivit Ministerului japonez al Afacerilor Externe.