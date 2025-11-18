Statele Unite sunt cel mai mare beneficiar al împrumuturilor acordate de China, arată un studiu de specialitate

Statele Unite sunt cel mai mare beneficiar al activităţii de creditare desfăşurate de China la nivel global, arată un studiu al laboratorului de cercetare AidData de la universitatea americană William & Mary, preluat marţi de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Conform cercetătorilor care au urmărit creditele chineze, acestea sunt dirijate tot mai mult către ţări bogate şi mai puţin către cele în curs de dezvoltare. Din 2000 până în 2023, China a acordat împrumuturi şi granturi – credite nerambursabile – în valoare totală de 2200 de miliarde de dolari către 200 de ţări din toate regiunile lumii.

Beijingul a fost considerat multă vreme un creditor pentru ţările în curs de dezvoltare, prin inţiativa Belt and Road (numită şi Drumul Mătăsii – n.r.), însă este în curs de reorientare către economiile avansate, finanţând infrastructuri strategice şi lanţuri de aprovizionare pentru înalta tehnologie din domenii cum ar fi semiconductorii, inteligenţa artificială şi energia ecologică.

Volumul portofoliului de credite chinez este de două până la patru ori mai mare decât se estima anterior, afirmă AidData, care adaugă că China rămâne cel mai mare creditor oficial din lume.

În prezent, peste trei sferturi din împrumuturile acordate de China pentru străinătate sunt direcţionate către proiecte şi activităţi din state cu venituri de nivel mediu-superior sau înalt, unde – potrivit autorului principal al studiului, Brad Parks, director executiv al AidData – se concentrează pe infrastructuri şi minereuri critice şi pe achiziţionarea de active de înaltă tehnologie, cum ar fi companiile producătoare de semiconductori.

Statele Unite au primit cele mai multe credite oficiale din China – peste 200 de miliarde de dolari pentru aproape 2500 de proiecte şi activităţi, arată studiul. Entităţi de stat chineze sunt „active în fiecare colţ şi sector din SUA”, finanţând construcţia de proiecte de GNL în Texas şi Louisiana, centre de date în Virginia de Nord, terminale la aeroportul internaţional John F. Kennedy din New York şi la cel din Los Angeles, gazoductul Matterhorn Express şi oleoductul Dakota Access, menţionează AidData.

Beijingul a finanţat achiziţia de companii de înaltă tehnologie, iar creditorii de stat chinezi au acordat facilităţi pentru multe nume mari din topul Fortune 500, inclusiv Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing şi Disney, continuă seria de exemple din raport.

În paralel, creditele chineze pentru ţările cu venituri medii-inferioare au scăzut ca pondere de la 88% în 2000 la 12% în 2023 şi a scăzut creditarea pentru proiecte de infrastructură din sudul planetei în cadrul iniţiativei Drumul Mătăsii.

Ponderea împrumuturilor cu venituri peste medie a crescut de la 24% în 2000 la 76% în 2023. De exemplu, către Regatul Unit au mers 60 de miliarde de dolari, iar către Uniunea Europeană 161 de miliarde.