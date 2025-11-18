Home » Articole » Directorii din industria modei prevăd creșteri de prețuri și mai mari pentru anul viitor

Directorii din industria modei prevăd creșteri de prețuri și mai mari pentru anul viitor

18 nov. 2025, 13:44,
Directorii din industria modei prevăd creșteri de prețuri și mai mari pentru anul viitor
Foto: 103949748 © Robert Kneschke | Dreamstime.com
Ascultă articolul

Aproape trei sferturi dintre directorii din industria modei se așteaptă la creșteri de prețuri pentru anul viitor, pe fondul tarifelor și al costurilor în creștere care afectează industria, potrivit unui raport al McKinsey & Co., scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când doar jumătate dintre directori se așteptau la creșteri de prețuri, potrivit datelor McKinsey. Creșterile de prețuri vor încerca să compenseze tarifele și costurile mai mari, potrivit McKinsey.

McKinsey prevede, de asemenea, că creșterea industriei va rămâne modestă pe tot parcursul anului, deoarece „se așteaptă ca volatilitatea macroeconomică crescută să continue să afecteze sentimentul și să determine un comportament al consumatorilor orientat către valoare”.

Consumatorii s-au retras în ultimele luni și au acordat prioritate achizițiilor esențiale, deoarece creșterea costurilor în întreaga economie erodează cheltuielile discreționare. O serie de mărci de modă și îmbrăcăminte au declarat că vor majora prețurile în rapoartele recente privind veniturile.

În septembrie, directorul financiar al American Eagle Outfitters Inc., Mike Mathias, a declarat că majorarea prețurilor este „un instrument din setul de măsuri” care va fi utilizat pentru a compensa cheltuielile mai mari. Retailerul va încerca, de asemenea, să optimizeze locurile în care își produce produsele, precum și să negocieze cu furnizorii și să caute costuri de transport mai mici.

Articolul continuă mai jos

La începutul acestei luni, directorul financiar al Ralph Lauren Corp., Justin Picicci, a declarat investitorilor că compania face „ajustări modeste” la prețurile pentru colecțiile de toamnă și primăvară 2026 ale mărcii, ca răspuns la creșterea tarifelor.

McKinsey prevede o îmbunătățire modestă pentru anul viitor în ceea ce privește produsele de lux, după un an 2025 „dificil”. „Prețurile ridicate rămân un obstacol semnificativ pentru clienții ambițioși”, potrivit McKinsey, care a remarcat că mulți potențiali cumpărători de produse de lux se concentrează în schimb pe bunăstarea și sănătatea personală.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

LIVE România află în scurt timp adversara din barajul de calificare la CM 2026 – Emoții mari pentru tricolori
LIVE România află în scurt timp adversara din barajul de calificare la CM 2026 – Emoții mari pentru tricolori
Ce îi interesează pe expatriații din lumea modei? Designul interior.
Ce îi interesează pe expatriații din lumea modei? Designul interior.
Comparațiile cu Holocaustul sunt cel mai ades deplasate și au la origine fie ignoranța, fie cinismul
Comparațiile cu Holocaustul sunt cel mai ades deplasate și au la origine fie ignoranța, fie cinismul
Kremlinul pretinde că Putin nu foloseşte AI / Un robot cu inteligență artificială a dansat pentru preşedintele rus
Kremlinul pretinde că Putin nu foloseşte AI / Un robot cu inteligență artificială a dansat pentru preşedintele rus
VIDEO INTERVIU Mai este nevoie de TVR? Ce spune Dan Turturică, fostul șef, despre instituția cu 2000 de angajați, cu cheltuieli de 100 de milioane de euro pe an, dar cu audiențe modeste
VIDEO INTERVIU Mai este nevoie de TVR? Ce spune Dan Turturică, fostul șef, despre instituția cu 2000 de angajați, cu cheltuieli de 100 de milioane de euro pe an, dar cu audiențe modeste
Cazul Cameliei Voinea, cel mai recent mediatizat dintr-o serie de scandaluri și acuzații de tratamente abuzive ale antrenorilor față de tinerii sportivi din România
Cazul Cameliei Voinea, cel mai recent mediatizat dintr-o serie de scandaluri și acuzații de tratamente abuzive ale antrenorilor față de tinerii sportivi din România
Familiile cu copii până la 14 ani, împreună în avion fără costuri suplimentare / Campanie online prin care companiilor aeriene li se cere să oprească practica separării familiilor și să introducă locuri împreună, fără costuri ascunse
Familiile cu copii până la 14 ani, împreună în avion fără costuri suplimentare / Campanie online prin care companiilor aeriene li se cere să oprească practica separării familiilor și să introducă locuri împreună, fără costuri ascunse
STS demarează extinderea serviciului 112, într-un proiect estimat la 38,46 milioane de lei / Sistemul va permite apeluri de urgență prin servicii multimedia și va avea inclusiv un chatbot
STS demarează extinderea serviciului 112, într-un proiect estimat la 38,46 milioane de lei / Sistemul va permite apeluri de urgență prin servicii multimedia și va avea inclusiv un chatbot
Guvernul trimite la CSM proiectul privind pensiile magistraților / Executivul speră într-un aviz rapid pentru ca într-o săptămână să-și angajeze răspunderea / Curtea Constituțională a stabilit un termen de 30 de zile
Guvernul trimite la CSM proiectul privind pensiile magistraților / Executivul speră într-un aviz rapid pentru ca într-o săptămână să-și angajeze răspunderea / Curtea Constituțională a stabilit un termen de 30 de zile
1
Melania Trump aduce un omagiu prințului moștenitor al Arabiei Sauditei purtând o rochie verde Elie Saab de 3.350 de dolari
Melania Trump aduce un omagiu prințului moștenitor al Arabiei Sauditei purtând o rochie verde Elie Saab de 3.350 de dolari
59 vizualizări