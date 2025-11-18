Șeful Google avertizează că „nicio companie nu va fi imună” dacă bula AI va exploda

Toate companiile ar fi afectate dacă bula AI ar exploda, a declarat pentru BBC șeful Alphabet, compania-mamă a Google. Într-un interviu exclusiv pentru BBC News, Sundar Pichai a afirmat că, deși creșterea investițiilor în inteligența artificială (AI) a reprezentat un „moment extraordinar”, există o anumită „iraționalitate” în actualul boom al AI.

Aceasta vine pe fondul temerilor din Silicon Valley și dincolo de aceasta cu privire la o bulă, întrucât valoarea companiilor de tehnologie AI a crescut vertiginos în ultimele luni, iar companiile cheltuiesc sume mari în această industrie în plină expansiune.

Întrebat dacă Google va fi imună la impactul spargerii bulei AI, Pichai a spus că gigantul tehnologic ar putea face față acestei potențiale furtuni, dar a emis și un avertisment.

„Cred că nicio companie nu va fi imună, inclusiv noi”, a spus el.

Într-un interviu amplu la sediul Google din California, el a abordat și nevoile energetice, încetinirea obiectivelor climatice, investițiile în Marea Britanie, precizia modelelor sale de AI și efectul revoluției AI asupra locurilor de muncă.

Interviul are loc într-un moment în care atenția asupra stării pieței AI nu a fost niciodată mai intensă.

Acțiunile Alphabet și-au dublat valoarea în șapte luni, ajungând la 3,5 trilioane de dolari (2,7 trilioane de lire sterline), pe măsură ce piețele au devenit mai încrezătoare în capacitatea gigantului de căutare de a respinge amenințarea din partea OpenAI, proprietarul ChatGPT.

O atenție specială este acordată dezvoltării de către Alphabet a unor supercipuri specializate pentru AI, care concurează cu Nvidia, condusă de Jensen Huang, care a atins recent o valoare de 5 trilioane de dolari, o premieră mondială.

Pe măsură ce valorile cresc, unii analiști și-au exprimat scepticismul cu privire la o rețea complicată de tranzacții în valoare de 1,4 trilioane de dolari realizate în jurul OpenAI.

Acest lucru a stârnit temeri că piețele bursiere se îndreaptă spre o repetare a boom-ului și a prăbușirii dotcom-urilor de la sfârșitul anilor 1990. În acea perioadă, valorile primelor companii de internet au crescut pe fondul unui val de optimism pentru ceea ce era atunci o tehnologie nouă, înainte ca bula să se spargă la începutul anului 2000 și multe prețuri ale acțiunilor să se prăbușească.

Acest lucru a dus la falimentul unor companii, ceea ce a avut ca rezultat pierderea locurilor de muncă. O scădere a prețurilor acțiunilor poate afecta și valoarea economiilor oamenilor, inclusiv fondurile lor de pensii.

În comentarii care fac ecou celor făcute de președintele Rezervei Federale a SUA, Alan Greenspan, în 1996, avertizând asupra „exuberanței iraționale” a pieței cu mult înainte de prăbușirea dotcom-urilor, Pichai a spus că industria poate „depăși” ciclurile de investiții de acest gen.

„Putem privi înapoi la internetul de acum. A existat în mod clar o investiție excesivă, dar niciunul dintre noi nu ar pune la îndoială importanța internetului”, a spus el.

„Mă aștept ca AI să fie la fel. Așadar, cred că este atât rațional, cât și irațional într-un moment ca acesta.”

Comentariile sale vin în urma avertismentului lui Jamie Dimon, șeful băncii americane JP Morgan, care a declarat luna trecută pentru BBC că investițiile în AI vor da roade, dar o parte din banii investiți în industrie vor fi „probabil pierduți”.

Însă Pichai a afirmat că modelul unic al Google, care deține propriul „stack complet” de tehnologii – de la cipuri la date YouTube, modele și știință de frontieră – înseamnă că se află într-o poziție mai bună pentru a face față oricărei turbulențe a pieței IA.

AI va afecta și munca așa cum o cunoaștem, a continuat Pichai, numind-o „cea mai profundă tehnologie” la care a lucrat omenirea.

„Va trebui să facem față perturbărilor sociale”, a spus el, adăugând că aceasta va „crea noi oportunități”.

„Va evolua și va transforma anumite locuri de muncă, iar oamenii vor trebui să se adapteze”, a spus el. Cei care se vor adapta la AI „vor avea rezultate mai bune”.

„Nu contează dacă vrei să fii profesor [sau] medic. Toate aceste profesii vor exista în continuare, dar oamenii care vor avea succes în fiecare dintre aceste profesii sunt cei care învață să folosească aceste instrumente.”