Temerile legate de AI îngrijorează investitorii globali, pe fondul semnalelor de avertisment legate de bula tehnologică

Fluctuațiile de pe piața de capital din această săptămână, care au dus la un recul al acțiunilor legate de inteligența artificială din SUA, pe fondul îngrijorărilor continue legate de valorizările excesive, au adus în prim-plan temerile legate de contagiune pentru investitorii globali, scrie CNBC.

David Solomon, CEO al Goldman Sachs, a avertizat săptămâna aceasta că este „probabil” ca piețele de acțiuni să înregistreze o scădere de 10-20% la un moment dat în următorii doi ani, în timp ce Fondul Monetar Internațional și Banca Angliei au tras semnalul de alarmă.

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a subliniat posibilitatea apariției unei bule AI într-un interviu acordat joi CNBC, menționând că „contribuția foarte pozitivă la productivitate” a companiilor de tehnologie ar putea fi compensată de incertitudinea privind viitoarele fluxuri de venituri din acest sector.

„Trebuie să fim foarte atenți la aceste riscuri”, a spus Bailey.

Legrand este una dintre numeroasele companii europene care beneficiază de boom-ul AI. Compania franceză, care vinde produse către Alphabet, Amazon și altele pentru a ajuta la răcirea serverelor, a înregistrat o creștere a acțiunilor sale de 37% în acest an, aproximativ la fel de mult ca Nvidia

Anders Danielsson, CEO al grupului suedez de construcții Skanska, care construiește centre de date și alte active de infrastructură AI, a ignorat îngrijorările legate de o încetinire.

„În SUA avem o rețea foarte puternică de centre de date – nu vedem nicio încetinire acolo”, a declarat el pentru CNBC. „Lucrăm cu clienți internaționali mari, care sunt interesați să construiască centre de date în Europa Centrală, în țările nordice și în Marea Britanie. Nu am observat nicio încetinire.”

Între timp, Kiran Ganesh, strateg multi-active la UBS, a subliniat o lipsă notabilă de volatilitate, adăugând că perspectiva generală rămâne pozitivă.

„Am avut o creștere remarcabil de lină, având în vedere amploarea investițiilor realizate, incertitudinea cu privire la fluxurile de numerar viitoare și unele dintre preocupările legate de evaluare”, a declarat Ganesh vineri.

„Pe măsură ce am trecut prin sezonul de raportare a rezultatelor financiare, cred că era rezonabil să ne așteptăm la o oarecare volatilitate, dar, de fapt, când ne uităm la rezultate, acestea sunt liniștitoare, suntem încă în creștere pe parcursul sezonului de raportare a rezultatelor financiare și acestea au depășit așteptările. Deci, deși s-a materializat o oarecare volatilitate în această săptămână, considerăm că acest lucru era de așteptat, iar imaginea de ansamblu rămâne în continuare pozitivă.”

Cu toate acestea, mulți investitori par să fie nemulțumiți de valorizările din ce în ce mai exagerate.

În Asia, acțiunile SoftBank Group — care activează în domeniul infrastructurii AI, al semiconductorilor și al aplicațiilor — au scăzut brusc, grupul japonez suferind pierderi săptămânale de aproape 50 de miliarde de dolari. SoftBank și-a reluat traiectoria descendentă vineri, după ce miercuri a scăzut cu aproximativ 10%.

Marți, s-a aflat că Scion Asset Management, fondul speculativ condus de investitorul Michael Burry din „The Big Short”, a construit poziții short atât împotriva Palantir Technologies, cât și împotriva Nvidia, atragând mânia CEO-ului Palantir, Alex Karp.

„Unele acțiuni ale marilor companii tehnologice sunt la vânzare și reprezintă oportunități de cumpărare pentru investitori, în special pentru cei care au ratat creșterea pieței din ultimele două luni”, a declarat Glen Smith, director de investiții la GDS Wealth Management.

Alți investitori au semnalat riscul de concentrare în acțiunile americane și recomandă să se caute oportunități în alte piețe.

Luca Paolini, strateg șef la Pictet Asset Management, a declarat că evaluările exagerate înseamnă că firma are o poziție neutră față de companiile americane. „Piețele emergente sunt preferate, cu expunere diversificată în India, Brazilia și piețele emergente mai largi, care beneficiază de investiții bazate pe inteligența artificială și de relaxarea monetară”, a declarat Paolini într-un comentariu de piață.