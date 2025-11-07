Deputatul Alexandru Muraru va coordona filiala judeţeană PNL Vaslui după suspendarea lui Mihai Barbu / Procurorii DNA l-au pus pe Mihai Barbu sub control judiciar pentru că ar fi făcut trafic de influență

Deputatul de Iaşi Alexandru Muraru va coordona activitatea Filialei Teritoriale a PNL Vaslui, rămasă fără preşedinte după ce liderul interimar Mihai Barbu, pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru folosirea influenţei, a fost suspendat din funcţie, transmite Agerpres.

„Conform statutului PNL, vicepreşedintele pe Regiunea Nord-Est, Alexandru Muraru, este cel care preia coordonarea filialei. În cursul săptămânii viitoare va avea loc o întâlnire şi vom vedea ce se va stabili, dacă va fi numit sau nu un preşedinte interimar”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedintele interimar al Organizaţiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcăleanu.

Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, în urma audierilor la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este arestat preventiv pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu exercite funcţia de preşedinte al filialei judeţene Vaslui a unui partid politic”, precizează un comunicat de presă transmis de DNA.

Partidul Naţional Liberal a anunţat, joi, că Mihai Barbu este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcţiile deţinute în partid, inclusiv din calitatea de preşedinte al organizaţiei Vaslui şi din cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar.

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privinţa lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar. PNL va analiza situaţia lui Mihai Barbu în funcţie de evoluţia dosarului şi de clarificările juridice ulterioare”, se arată într-un comunicat al formaţiunii politice.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după destituirea din funcţie a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită şi vizat de o anchetă DNA. AGERPRES /(AS – redactor: Loredana Ciobanu, editor: Karina Olteanu)