Locuitorii unui bloc din Titu, Dâmbovița, au fost evacuați după ce în clădire s-a simţit miros de gaze

Locuitorii unui bloc din oraşul dâmboviţean Titu au fost evacuaţi, vineri seara, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze, informează ISU Dâmboviţa, transmite Agerpres.

„În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari au procedat la întreruperea alimentării cu gaz a blocului şi au evacuat un număr de şase persoane, patru adulţi şi doi copii. A fost anunţat operatorul de gaz şi au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor până la sosirea acestora. În acest moment intervenţia este finalizată”, precizează ISU Dâmboviţa.

La faţa locului Detaşamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar Garda de Intervenţie Răcari cu o autospecială SMURD.