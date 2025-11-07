Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse la Focşani şi depuse în foyerul muzeului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Osemintele domnitorului lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse, luni, la Focşani şi depuse pe un catafalc în foyerul Muzeului Vrancei, vrâncenii putând aduce un omagiu, timp de două zile, ultimului domn al Moldovei şi întemeietorul Jandarmeriei Române, a informat, vineri, instituţia de cultură, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Grigore Al. Ghyka, domn al Moldovei între 1849-1853 şi 1854-1856, a pus bazele instituţiilor care au marcat intrarea Principatelor în modernitate, a creat cadrul legislativ în 1851, permiţând dezvoltarea învăţământului public gratuit, a fondat instituţia Jandarmeriei, a acordat libertatea presei, a încurajat întoarcerea unioniştilor din exil şi constituirea partidei naţionale, pregătind în acest fel drumul pentru Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859”, se arată într-un comunicat al Muzeului Vrancei.

De asemenea, marţi, începând cu ora 11:00, în foyerul Muzeului Vrancei, va avea loc simpozionul „Grigore Al. Ghyka şi începutul modernizării instituţiilor româneşti”, organizat de Consiliul Judeţean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” din Focşani şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea „Eracle Nicoleanu”.

Vineri, în cimitirul din localitatea Le Mee-sur-Seine din Franţa a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămăşiţelor pământeşti ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka. Sicriul, care va ajunge în cursul serii în România, va fi depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.