Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe…

Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate la Congresul PSD – VIDEO

Congresul PSD a fost un prilej pentru doamnele din partid să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea celor care au venit să dea un vot pentru noua conducere a Partidului Social-Democrat. Nici bărbaţii nu s-au lăsat mai prejos. Un primar PSD şi-a etalat ţinuta pe care i-au trimis-o verişorii din America şi Canada: costum albastru şi ciocate albe, transmite Antena 3.

Unghii roşii, pantofi şi geantă în aceeaşi culoare. Aceasta a fost ţinuta pe care au ales-o fără sfială doamnele care au venit la Congresul care promite să scoată PSD din criză. Toate ţinutele au arătat ca scoase din cutie, pregătite special pentru marea întâlnire social-democrată.

Una dintre apariţiile mai puţin obişnute a fost cea a unui ales local. Acesta avea o ţinută adusă tocmai de peste ocean şi care a furat toate privirile.

