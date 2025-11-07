G4Media.ro
Marcel Ciolacu: USR să plece din Coaliție

Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Marcel Ciolacu: USR să plece din Coaliție

”Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din Coaliţie”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu vineri, la Congresul PSD, potrivit Antena 3. Ciolacu e în plină campanie electorală pentru șefia Consiliului Judeţean Buzău, alegeri în care are un contracandidat susținut de PNL și USR.

Ciolacu, care a demisionat de la șefia guvernului și a PSD după ce a pierdut alegerile prezidențiale, nu mai are funcții de conducere în partid.

El a produs, ca premier, cel mai mare deficit bugetar din UE.

După alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, USR a intrat la guvernare într-o alianță cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Un guvern minoritar PSD-PNL-UDMR care susține implementarea Rusiei in Romania, in care să dam granturi guvernamentale care să fie scoase ca profit al Rusiei, susținut tacit de AUR este o soluție care ar reflecta corect ticăloșia neamului care v-a votat, deci nu văd de ce nu?

  2. Cine, ma, Ciolanu? Si-a gasit diploma de bacacalaureat? Ceva bilete de la NORDIS? Gaura de 70 de miliarde de la covrig?

    PS. Gasim vreun fost coleg de liceu de-alui Ciolanu care sa ne confirme sau nu daca a fost in sala la examenul de bacacalaureat?????

