Marcel Ciolacu: USR să plece din Coaliție
”Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din Coaliţie”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu vineri, la Congresul PSD, potrivit Antena 3. Ciolacu e în plină campanie electorală pentru șefia Consiliului Judeţean Buzău, alegeri în care are un contracandidat susținut de PNL și USR.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ciolacu, care a demisionat de la șefia guvernului și a PSD după ce a pierdut alegerile prezidențiale, nu mai are funcții de conducere în partid.
El a produs, ca premier, cel mai mare deficit bugetar din UE.
După alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, USR a intrat la guvernare într-o alianță cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
2 comentarii