Marcel Ciolacu: USR să plece din Coaliție

”Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din Coaliţie”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu vineri, la Congresul PSD, potrivit Antena 3. Ciolacu e în plină campanie electorală pentru șefia Consiliului Judeţean Buzău, alegeri în care are un contracandidat susținut de PNL și USR.

Ciolacu, care a demisionat de la șefia guvernului și a PSD după ce a pierdut alegerile prezidențiale, nu mai are funcții de conducere în partid.

El a produs, ca premier, cel mai mare deficit bugetar din UE.

După alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, USR a intrat la guvernare într-o alianță cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.