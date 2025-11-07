Un vaccin experimental cu administrare nazală ar putea oferi imunitate extinsă împotriva gripei aviare

Un vaccin antigripal experimental, administrat pe cale nazală, ar putea oferi protecţie extinsă împotriva tulpinilor de gripă aviară H5N1, transmite News.ro.

Cercetătorii americani au obţinut rezultate promiţătoare cu un nou tip de vaccin antigripal nazal, care stimulează o reacţie imună amplă împotriva mai multor variante ale virusului H5N1, cunoscut drept „gripa aviară”.

Rezultatele iniţiale ale unui studiu clinic arată că vaccinul experimental, administrat intranazal, ar putea deveni o armă esenţială în prevenirea pandemiilor.

Studiul, realizat de specialişti de la Centrul pentru Dezvoltarea Vaccinurilor şi Sănătate Globală (Center for Vaccine Development and Global Health/CVD) din cadrul Universităţii Maryland, din Statele Unite, sugerează că imunizarea la nivelul mucoaselor, respectiv direct în căile respiratorii, locul principal al infecţiei,ar putea juca un rol esenţial în prevenirea răspândirii virusurilor gripale.

Spre deosebire de vaccinurile antigripale convenţionale, administrate prin injecţie intramusculară, vaccinul nazal experimental vizează stimularea imunităţii locale în mucoasa nazală şi în căile respiratorii superioare.

Această strategie ar putea reduce transmiterea virusului între persoane, nu doar riscul de îmbolnăvire severă.

În cadrul unui studiu clinic de fază timpurie, 40 de voluntari sănătoşi au primit doze diferite ale vaccinului experimental H5, formulat cu adjuvantul NanoVax W805EC produs de compania BlueWillow.

Grupurile de control au primit fie placebo, fie o doză mare de vaccin fără adjuvant.

După şase luni, toţi participanţii au fost imunizaţi suplimentar cu un rapel antigripal H5, administrat intramuscular.

Rezultatele au arătat că vaccinul nazal NanoVax H5 a fost sigur şi bine tolerat. Mai mult, doar participanţii care au primit vaccinul nazal cu adjuvant au prezentat un răspuns imun de tip „priming” – atunci când sistemul imunitar este pregătit pentru a reacţiona rapid la o nouă expunere la virus.

Chiar şi fără rapel, vaccinul nazal a indus un răspuns imun complex, atât la nivelul local al mucoasei, cât şi sistemic, performanţă rar obţinută până acum de vaccinurile intranazale experimentale împotriva virusului H5.

Cercetătorii au observat că vaccinul a determinat producerea unor niveluri ridicate de anticorpi protectori (IgG şi IgA), a sporit formarea celulelor imune cu memorie şi a îmbunătăţit capacitatea organismului de a distruge celulele infectate.

De asemenea, imunitatea indusă s-a extins asupra m ai multor variante ale virusului H5N1 – un aspect esenţial, având în vedere că virusurile gripale suferă mutaţii constante.

Folosirea adjuvantului ar putea permite administrarea unor doze mai mici de vaccin, ceea ce ar creşte eficienţa resurselor disponibile în cazul unei epidemii.

Autorii studiului subliniază că aceste rezultate demonstrează potenţialul unei imunizări de succes la nicelul mucoaselor nazale, şi deschid calea către dezvoltarea unor vaccinuri de nouă generaţie împotriva gripei, capabile să ofere protecţie încrucişată între diferite tulpini virale.

Studiul a fost publicat, joi, în revista Nature Communications.

Cercetătorii evidenţiază importanţa continuării cercetărilor pentru identificarea markerilor imunologici specifici ai protecţiei la nivelul mucoaselor, care ar putea accelera apariţia pe piaţă a vaccinurilor intranazale antigripale.

Vaccinul investigat se află în fază experimentală şi nu este, deocamdată, aprobat pentru uz clinic.