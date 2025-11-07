Peste 800 de zboruri au fost anulate în Statele Unite într-o reducere „fără precedent” a traficului din cauza paraliziei bugetare

Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de controlori de trafic provocată de paralizia bugetară, executivul ameninţând cu reduceri ale operaţiunilor între 4% şi 10% în zilele următoare, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Potrivit site-ului de monitorizare Flightaware, până în prezent au fost înregistrate aproximativ 824 de anulări de zboruri, număr care ar putea creşte pe măsură ce se raportează mai multe absenţe în turnurile de control, care deja sufereau din cauza lipsei de personal înainte ca aceşti angajaţi să fie obligaţi să lucreze fără salariu până la noi ordine din lipsa fondurilor federale.

„Trebuie să luăm măsuri fără precedent deoarece ne aflăm într-o situaţie fără precedent din cauza închiderii guvernului”, a declarat pentru postul CBS secretarul Transporturilor, Sean Duffy, care a cerut încheierii paraliziei federale, aflată în cea de-a 38-a zi, cea mai lungă din istoria americană, fără perspective clare de acord în Senat.

Din cele 40 de aeroporturi afectate, O’Hare din Chicago (Illinois) conduce în prezent lista de anulări cu aproximativ 40 de zboruri, urmat de Hartsfield-Jackson din Atlanta (Georgia) cu 38.

Companiile aeriene cu cel mai mare număr de zboruri anulate vineri se află printre cele mai mari din ţară: American Airlines (221 de zboruri), United (184) şi Delta (173), conform firmei de analiză a industriei aeriene Cirium, care evidenţiază „abordarea chirurgicală” pentru a prioritiza reducerile pe rutele de distanţă scurtă.

Potrivit Cirium, citat de The New York Times, întreruperile sunt relativ uşoare momentan, iar, dacă cifrele actuale se menţin, acesta ar fi cea de-a 72-a cea mai proastă zi în ceea ce priveşte anulările de la începutul anului trecut în SUA.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) raportează probleme de personal la aeroporturile O’Hare şi Ontario (California), precum şi la Newark (New Jersey), care deserveşte New York şi care a suferit constant din cauza lipsei de controlori în ultimele săptămâni, până la oprirea temporară a tuturor operaţiunilor în weekend.

Închiderea a dus deja la o scădere de 2.000 de controlori de trafic aerian care, potrivit autorităţilor, au demisionat şi au acceptat locuri de muncă temporare din cauza lipsei plăţii.

Milioane de călători americani ar putea fi afectaţi dacă această situaţie se prelungeşte până de Ziua Recunoştinţei, una dintre cele mai importante sărbători ale anului din SUA.

„Am văzut controlori lucrând şase zile pe săptămână, zece ore zilnic”, a declarat vineri Duffy, care a subliniat că presiunea asupra acestor profesionişti generează cifre care „deşi nu erau alarmante, erau totuşi îngrijorătoare”, motiv pentru care a susţinut reducerea ca pe o modalitate de a preveni problemele.

Cu toate acestea, câţiva democraţi critică măsura considerând că este o strategie a administraţiei preşedintelui republican, Donald Trump, de a constrânge opoziţia să cedeze în blocajul său faţă de propunerea republicană de a finanţa temporar guvernul în timp ce negocierile continuă.

Democraţii condiţionează extinderea subvenţiilor pentru programul de sănătate Obamacare, care ex piră la sfârşitul anului, de sprijinul lor pentru măsura de a pune capăt blocajului.

Majoritatea republicană (53) are nevoie de voturile opoziţiei democrate (45) pentru ca propunerea să poată obţină cele 60 de voturi necesare pentru a trece.