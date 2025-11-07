Viktor Orban este primit vineri la Casa Albă / Premierul Ungariei va încerca să profite de relaţia personală cu Donald Trump pentru a obţine derogări de la sancţiunile impuse Rusiei de SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, se întâlneşte vineri cu premierul ungar Viktor Orban, iar cei doi lideri vor discuta probabil despre dependenţa Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump depune eforturi pentru a determina ţările să renunţe la acesta, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Viktor Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, se va întâlni cu preşedintele SUA pentru prima dată în cadru bilateral de când miliardarul s-a întors la Casa Albă, în ianuarie.

Cei doi lideri au opinii similare în ceea ce priveşte poziţia anti-imigraţie, dar un subiect potenţial dificil îl reprezintă dependenţa Ungariei de petrolul rusesc. Trump a insistat ca ţările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, ca o modalitate de a reduce finanţarea Moscovei pentru invazia Ucrainei.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de energia rusă de la începutul conflictului, în 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliaţi din Uniunea Europeană şi NATO.

Oficialii maghiari au declarat în perioada premergătoare întâlnirii din SUA că Viktor Orban intenţionează să discute despre găzduirea la Budapesta a unui eventual summit între SUA şi Rusia şi să solicite scutiri de la sancţiunile energetice ale SUA .

Trump a declarat luna trecută că se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, dar întâlnirea a fost amânată după ce Rusia a respins un armistiţiu în Ucraina.

„Toate negocierile diplomatice sunt dificile, dar mă aştept la o negociere prietenoasă şi uşoară”, a declarat Orban pentru presa de stat maghiară înaintea întâlnirii, când a fost întrebat dacă se aşteaptă la discuţii dificile în ceea ce priveşte scutirile de sancţiuni pentru afacerile din Ungaria ale companiilor petroliere ruse.

Agenţia de ştiri de stat MTI a declarat că, în timpul zborului său către Washington, Orban a calificat subiectul sancţiunilor energetice drept „serios” şi a spus că „miza este mare”, deşi nu se aşteaptă ca discuţiile cu Trump pe această temă să fie dificile. „Îl cunosc pe preşedinte, el mă cunoaşte, cunoaştem subiectul, trebuie pur şi simplu să ajungem la un acord”, a declarat Orban, potrivit MTI.

Cei doi lideri intenţionează, de asemenea, să discute modalităţi de cooperare economică mai strânsă între Statele Unite şi Ungaria. Casa Albă a declarat că liderii vor discuta „domenii de interes reciproc” şi a sugerat că ar putea rezulta unele acorduri.

„Poporul american se poate aştepta la mai multe acorduri avantajoase în urma vizitei prim-ministrului Orban, care vizează diverse industrii”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri dificile în 2026, a cultivat o relaţie personală puternică cu Trump de-a lungul anilor, deşi există tensiuni legate de petrolul rusesc, precum şi de politicile pro-China ale lui Orban.

Un semn tangibil al îmbunătăţirii relaţiilor sub administraţia Trump a venit luna trecută, când SUA au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul său de scutire de vize.

Ungaria s-a opus planurilor Comisiei Europene de a elimina treptat importurile UE de gaz r usesc şi gaz natural lichefiat până la sfârşitul anului 2027, adâncind ruptura cu Bruxelles în ceea ce priveşte relaţiile cu Moscova.