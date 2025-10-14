G4Media.ro
Viktor Orban Donald Trump
Sursa foto: Facebook/ Orbán Viktor

Trump l-a numit pe Viktor Orban un lider fantastic: „Mulţi nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”

14 Oct

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie, informează marţi MTI, preluată de Agerpres.

Într-o înregistrare video postată de premierul ungar pe pagina sa de Facebook, Trump poate fi auzit spunând: „Avem Ungaria. Oh, Viktor!… Îl iubim pe Viktor. Eşti fantastic. Ştiu că mulţi oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”.

Orban a participat luni, în Egipt, la semnarea acordului de pace din Orientul Mijlociu, la invitaţia lui Trump.

Preşedintele american a adăugat că l-a susţinut pe Orban la ultimele alegeri, „şi a câştigat cu 28 de puncte”. „Aşa că data viitoare te vei descurca şi mai bine… Suntem alături de tine sută la sută”.

La postarea sa de pe Facebook, Orban a adăugat următorul comentariu: „Vă mulţumesc, domnule preşedinte! Continuăm pe calea păcii!”

