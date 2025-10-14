Trump confirmă că-l primeşte pe Zelenski vineri, la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a confirmat că urmează să-l primească vineri, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în cea de a treia vizită a preşedintelui ucrainean în Statele Unite de la întoarcerea la putere a republicanului, relatează AFP, transmite News.ro.

”Cred, da”, i-a răspuns preşedintele american, la bordul Air Force One, la întoarcerea din Orientul Mijlociu, unei jurnaliste care-l întreba dacă-l primeşte pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă.

El a făcut această declaraţie în timpul unei scurte escale, în drum către Washington, după vizita în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.