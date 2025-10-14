G4Media.ro
Trump confirmă că-l primeşte pe Zelenski vineri, la Casa Albă

sursa foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Trump confirmă că-l primeşte pe Zelenski vineri, la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a confirmat că urmează să-l primească vineri, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în cea de a treia vizită a preşedintelui ucrainean în Statele Unite de la întoarcerea la putere a republicanului, relatează AFP, transmite News.ro.

”Cred, da”, i-a răspuns preşedintele american, la bordul Air Force One, la întoarcerea din Orientul Mijlociu, unei jurnaliste care-l întreba dacă-l primeşte pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă.

El a făcut această declaraţie în timpul unei scurte escale, în drum către Washington, după vizita în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.

  1. Narativul rusesc ce leagă cuvântul „nuclear” de Tomahawk este exact asta: un narativ. Rușii de 4 ani au trimis mii de rachete ce puteau avea focoase nucleare și nu a reacționat niciun stat NATO. Prin urmare livrați rapid rachete Ucrainei cu care să pună și rețeaua electrică rusească la Pământ că se pare că nu le ajung rafinăriile in flăcări, mai vor!

