Rheinmetall semnează un acord cu o companie poloneză de apărare pentru furnizarea…

Rheinmetall semnează un acord cu o companie poloneză de apărare pentru furnizarea de echipamente militare

Compania poloneză din domeniul apărării, Polska Grupa Zbrojeniowa, şi producătorul german de echipamente militare Rheinmetall au semnat un acord pentru furnizarea de echipamente militare către Forţele armate poloneze, informează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Cele două companii au semnat un memorandum de înţelegere (MoU) privind cooperarea strategică în domeniul vehiculelor blindate cu diverse caracteristici, care să vină în sprijinul armatei poloneze.

Memorandumul de înţelegere prevede înfiinţarea unei societăţi mixte (joint venture) pentru crearea unui Centru european pentru vehicule de sprijin, axat pe producţia de vehicule blindate de depanare, vehicule blindate de geniu cu capacitate de dezamorsare a minelor şi vehicule blindate lansatoare de poduri de asalt.

Bjorn Bernhard, director general al Vehicle Systems Europe, a declarat că acest „memorandum simbolizează înţelegerea noastră reciprocă, obiectivele comune şi intenţia de a colabora îndeaproape pentru a face schimb de know-how, a valorifica punctele noastre forte şi a explora noi oportunităţi”.

„Prin semnarea memorandumului de înţelegere nu numai că deschidem uşa spre spre o extindere a capacităţii de producţie a vehiculelor grele în Polonia, ci contribuim şi la dezvoltarea unui potenţial de apărare paneuropean, a unor noi parteneriate multinaţionale, stocuri de capacităţi – atât de importante în contextul actual al ameninţării dinspre Est – şi lanţuri de aprovizionare multinaţionale”, a subliniat Bernhard.

„Este un nou pas către o Europă mai sigură şi mai puternică”, a afirmat responsabilul citat.

