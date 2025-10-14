Primăria Cluj ia măsuri după ce un elev a fost lovit de o mașină pe trotuar, în apropierea școlii / Garduri și limitarea vitezei la 30 km/h pe anumite străzi / ”Ar fi foarte bine dacă am putea să amplasăm radare fixe”

Primăria municipiului Cluj-Napoca ia măsuri suplimentare de siguranță în zona școlilor, după accidentul în care un elev de 12 ani a fost lovit de o mașină, pe trotuar, pe strada Avram Iancu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

După o întâlnire preliminară, săptămâna trecută, marți, 14 octombrie, se va întruni prima comisie de circulație, pentru a se discuta soluțiile concrete, a spus viceprimarul Dan Tarcea.

„Pot să avansez câteva soluții la care ne-am gândit și cu siguranță vor fi și alte soluții. În primul rând să punem garduri în zona școlilor, pentru că știm foarte bine că copiii se distrează să hârjonesc și să nu ajungă pe carosabil și un conducător auto să nu-l vadă.

O a doua măsură este cea de a pune stâlpișori în zona școlilor, astfel încât să nu mai fie permisă parcarea pe trotuare pentru a crește vizibilitatea copiilor și a încăpea copiii pe trotuar. O a treia soluție este restricționarea la 30 de km la oră în zona școlilor.

O altă soluție ar fi supraînălțarea trecerilor de pietoni acolo unde situația și legislația o permite. Ca și o măsură suplimentară ar fi foarte bine dacă am putea să amplasăm acele radare fixe, astfel încât acolo unde instituim aceste măsuri de 30 de km la oră sau alte măsuri, să și ne asigurăm că ele se respectă. Sigur, mai sunt și alte soluții de stabilire a unor trasee sigure în care copilul să ajungă la școală, pentru că nu este neapărat nevoie părintele să-și lase copilul în fața școlii, dar aici cred că trebuie să conștientizeze și părinții că e nevoie să circule cu atenție mai mare în zona școlilor”, a explicat viceprimarul.

Tarcea a mai spus că în următoarele câteva săptămâni vor intra în vigoare primele măsuri, care se vor adopta astăzi, pentru zona primelor cinci școli din municipiul Cluj-Napoca.