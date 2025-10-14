Bujduveanu: Reglementarea intervalelor orare în care se pot face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor în Bucureşti se va aplica din noiembrie

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, că intervalele orare în care, în Capitală, se vor putea face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor ar putea fi reglementate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti începând din luna noiembrie, transmite Agerpres.

„În alte municipii există aceste regulamente şi noi, la nivel de Românie, suntem singurii care nu avem o reglementare clară când se poate face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor. De aceea, am venit cu un proiect care reglementează două intervale orare exceptate, în care nu se mai pot face aceste ridicări de deşeuri şi de aprovizionări, între 7:00 şi 10:00 şi în intervalul 16:00 – 19:00, când este cel mai aglomerat, când prioritatea noastră, ca municipiu, este ca părinţii, copiii şi cei care trebuie să ajungă la muncă să aibă cât mai puţini participanţi în trafic”, a declarat edilul presei, după ceremonia de acordare maestrului Cristian Măcelaru a diplomei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti.

Bujduveanu a precizat că aceste reguli se vor aplica tuturor maşinilor care sunt înmatriculate ca şi maşini de transportat marfă şi maşinilor autospeciale de ridicat deşeuri. „Rămâne o fereastră de şase ore în care aceşti operatori îşi pot desfăşura activitatea, pentru că există şi capetele de retragere în bază”, a menţionat primarul.

Primăria Capitalei va relua luna aceasta dezbaterea avută în urmă cu un an şi jumătate cu toate categoriile de operatori.

„Această dezbatere o vom relua în această lună cu fiecare categorie în parte, fie că vorbim de industria HoReCa, fie că vorbim de transportatori şi de mari retaileri, pentru a vedea care sunt îmbunătăţirile pe care le putem aduce pe acest proiect. Ce pot asigura bucureştenii este că transportul de persoane nu va fi stingherit, chiar şi privat, chiar şi dacă există autospeciale care transportă copii sau personal ele vor avea dreptul. Transportul de medicamente şi ţesuturi şi alte urgenţe medicale nu va fi restricţionat şi nu vom restricţiona în niciun fel intervenţiile de urgenţă, pentru că mai apar urgenţe, cum ar fi avarii la care trebuie să se intervină. Dar, această reglementare este o normalitate pentru municipiul Bucureşti şi, din datele noastre, putem ameliora traficul cu cel puţin 15%”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar a estimat că hotărârea ar putea intra în vigoare, după dezbaterea publică, în 30 de zile. „În luna noiembrie ar putea fi pusă în funcţiune”, a transmis Bujduveanu.

Proiectul propus de Stelian Bujduveanu a fost publicat pe site-ul PMB, fiind pus în dezbatere publică.

Conform proiectului, supus dezbaterii publice pe site-ul PMB, se interzice circulaţia şi staţionarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităţilor de curierat şi activităţilor specifice serviciilor de salubrizare desfăşurate în Bucureşti în intervalele orare 07:00 – 10:00 şi 16:00 – 19:00.

Se exceptează de la aceste prevederi deplasările autovehiculelor din următoarele categorii: servicii de urgenţă şi ordine publică; structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională; servicii de intervenţie tehnico-edilitare pentru avarii/urgenţe; deszăpezire, combaterea poleiului, degajări de carosabil, transportul materialelor antiderapante, utilaje speciale de iarnă; transportul de medicamente, produse sanguine, organe pentru transplant, consumabile critice pentru unităţi medicale, precum şi aprovizionarea de urgenţă a acestora.

Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor, a scris edilul, marţi, pe Facebook.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000 – 5.000 de lei.

În raportul de specialitate este invocat exemplul altor localităţi care au restricţionat intervalul orar în care se desfăşoară aprovizionarea în zona centrală, precum: Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanţa sau Braşov.