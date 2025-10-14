Zeci de mii de oameni protestează în Bruxelles împotriva planurilor de austeritate ale Guvernului De Wever

Zeci de mii de oameni au ieșit marți pe străzile Bruxellesului pentru a protesta împotriva planurilor de austeritate ale guvernului, în cadrul unei greve naționale care a blocat zborurile și a perturbat transportul public, scrie France24.

Confruntându-se cu un deficit bugetar atât de mare încât încalcă normele UE, guvernul de coaliție condus de naționalistul flamand Bart De Wever intenționează să reformeze pensiile și să facă alte economii care au înfuriat sindicatele.

„Sunt aici pentru a-mi apăra drepturile și pe cele ale elevilor mei. Dacă lucrurile vor continua așa, ce viitor vor avea?”, a declarat profesoara Victoria Coya pentru agenția AFP la marșul de la Bruxelles, la care au participat aproximativ 80.000 de persoane, potrivit poliției.

„Vreau ca bugetele noastre să nu mai fie reduse”, a spus tânăra de 27 de ani.

Aeroportul din Bruxelles, cel mai mare din țară, a anulat toate zborurile de plecare, deoarece angajații din domeniul securității au încetat lucrul. Aeroportul Charleroi, un important hub european pentru compania aeriană low-cost Ryanair, a declarat că nu poate opera niciun zbor din cauza lipsei de personal.

Aceasta a fost cea mai recentă dintr-o serie de greve care au afectat Belgia de când De Wever a preluat funcția de prim-ministru în februarie.

Cu baloane colorate, fluierând și aprinzând bombe fumigene, protestatarii au început să mărșăluiască prin oraș dimineața, blocând traficul.

Unii purtau pancarte roșii cu numărul 67, referindu-se la creșterea planificată a vârstei de pensionare. „Dreptul la pensie la 65 de ani”, se putea citi pe pancarte.

Alții afișau o fotografie a lui De Wever cu legenda „căutat pentru furt de pensii”.

🔴 Belgique | Des milliers de personnes commencent à se rassembler pour le départ de la manifestation nationale contre le gouvernement Arizona à Bruxelles entre la Gare du Nord et la place Rogier. #14octobre pic.twitter.com/KxnKQ33opS — Révolution Permanente (@RevPermanente) October 14, 2025

„Ne îndreptăm spre un viitor care nu arată bine”

Chantal Desmet, 59 de ani, a declarat că s-a alăturat marșului deoarece era nemulțumită de costul ridicat al vieții și de perspectiva de a-și pierde ajutorul de șomaj.

„Ne îndreptăm spre un viitor care nu arată bine”, a spus ea. „Guvernul trebuie să ia notă de acest lucru.”

Întârzierile și anulările au afectat și serviciile de metrou, tramvai și autobuz din Bruxelles. Poliția din capitală a sfătuit cetățenii să evite unele zone centrale și să nu conducă.

„Acest guvern a promis locuri de muncă mai durabile și o putere de cumpărare mai mare. Vorbe goale! Și, din nou, toată lumea plătește, cu excepția celor bogați”, a declarat sindicatul CSC, îndemnând oamenii să se alăture protestului.

Acțiunea va crește presiunea asupra coaliției lui De Wever, care luni nu a reușit să ajungă la un acord privind bugetul, forțând premierul să amâne un discurs important în parlament, programat pentru marți.

Sindicatele s-au opus cu vehemență reformelor planificate, inclusiv reducerea pensiei anticipate și înghețarea indexării salariilor.

În încercarea de a economisi aproximativ 10 miliarde de euro (12 miliarde de dolari), Belgia – care a rămas mult timp în urmă – s-a angajat, de asemenea, să crească cheltuielile pentru apărare, ca parte a eforturilor NATO de a stimula reînarmarea.

De Wever a ajuns la putere după lungi negocieri de coaliție în urma alegerilor din iunie anul trecut.