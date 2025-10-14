Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 transformă Bucureștiul în capitala modei din Europa de Est

Bucureștiul găzduiește, între 15 și 18 octombrie 2025, cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), evenimentul care redefinește moda românească în context internațional. Organizată de Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), ediția reunește designeri consacrați și tineri creatori, branduri, instituții culturale și parteneri internaționali într-un program amplu ce combină prezentări, conferințe și expoziții în locații emblematice ale capitalei.

Mercedes-Benz rămâne partenerul principal al evenimentului, continuând tradiția de a susține excelența și inovația în modă. De asemenea, colaborarea cu Camera Națională a Modei Italiene (CNMI) aduce un plus de recunoaștere internațională platformei românești.

Ediția se deschide pe 15 octombrie cu conferința „Next Generation”, moderată de Amalia Enache, urmată de competiția Fashion Talent Award, organizată împreună cu Polimoda. În fața unui juriu internațional, tinerii designeri vor prezenta colecții inspirate de tema „Cultural Heritage in Fashion”.

Podiumul principal, găzduit de Muzeul Național de Artă al României, va prezenta colecții semnate de Romeo Gigli, Ami Amalia, Rhea Costa, Carmen Secăreanu, Murmur, M. Marquise, Alexandra Șipa, Kseniaschnaider, Gudu și Tatuna, alături de brandul italian Saman Loira, parte a parteneriatului cu CNMI.

Pe 16 octombrie, la Loft Bucharest, Sustainability Dinner va marca aderarea oficială a CFDR la European Fashion Alliance, în prezența liderilor modei europene. Pe 17 octombrie, Showroom Moment for Buyers, la Corinthia Hotel Bucharest, va conecta designerii locali cu retaileri internaționali precum Selfridges, Galeries Lafayette și Level Shoes.

Ediția include și expozițiile „Brâncuși și Muzele Dansului” la MNAR și „MRACONIA | BY BALKAN” la CINA, care explorează dialogul dintre artă, patrimoniu și modă contemporană.

Prin programul său divers și colaborările internaționale, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 consolidează poziția Bucureștiului ca un centru emergent al modei și creativității în Europa.