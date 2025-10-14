„Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, expus în premieră în Franța după 17 ani. Opera a fost cumpărată de Qatar

Muzeul d’Orsay din Paris expune începând de marţi „Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, care nu a mai fost prezentat în Franţa de 17 ani, transmite Agerpres.

Realizat între 1844 şi 1845, acest tablou de referinţă, înfăţişându-l pe artist cu o privire tulburată, este împrumutat Muzeului d’Orsay pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de către Qatar Museums, instituţia responsabilă de gestionarea reţelei muzeale a emiratului. Aceasta a achiziţionat lucrarea de la un colecţionar privat, la o dată şi pentru o sumă care nu au fost făcute publice.

Deşi cunoscut în întreaga lume, însă foarte rar expus, acest ulei pe pânză de mici dimensiuni (45 pe 54 cm) nu a mai fost prezentat publicului francez din 2007-2008, cu ocazia unei retrospective dedicate acestui maestru al realismului (1819-1877), care a fost organizată la Paris, New York şi apoi la Montpellier, în sudul Franţei.

Înaintea acestei mari expoziţii internaţionale, tabloul – pictat de Courbet pe când avea doar 25 de ani – nu mai fusese expus de la sfârşitul anilor 1970, a precizat pentru AFP Muzeul d’Orsay, care deţine în colecţiile sale circa 30 de pânze ale artistului.

În autoportret, Courbet, la acel moment un tânăr pictor venit din estul Franţei în căutarea succesului la Paris, se reprezintă cu trăsături marcate de spaimă, teamă sau nebunie, ţinându-se de cap, cu braţele şi faţa într-un clarobscur impresionant. „Este cu adevărat o demonstraţie de măiestrie picturală”, a comentat Paul Perrin, conservator-şef la Muzeul d’Orsay.

La fel ca alte lucrări ale pictorului, „Le Désespéré” – numit şi „Autoportrait de l’artiste” sau „Desespoir” – nu a făcut niciodată parte din colecţiile publice franceze, rămânând mult timp în posesia unor colecţionari privaţi.

Părintele psihanalizei franceze, Jacques Lacan, a deţinut un alt tablou celebru al lui Courbet, „L’Origine du monde”, care a intrat în colecţiile Muzeului d’Orsay în 1995.

La momentul marii retrospective din 2007-2008, „Le Désespéré” se afla în proprietate privată, iar banca franceză BNP Paribas a facilitat împrumutarea sa, a precizat o sursă apropiată împrumutului pentru AFP.

Ulterior, lucrarea a fost achiziţionată de Qatar în vederea expunerii în Art Mill Museum din Doha, un muzeu de artă modernă şi contemporană a cărui construcţie ar urma să fie finalizată în jurul anului 2030.