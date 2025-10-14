O suprafaţă de pădure cât jumătate din teritoriul Angliei, distrusă la nivel global în 2024, potrivit unui raport de specialitate

O suprafaţă de pădure cât aproximativ jumătate din teritoriul Angliei a fost distrusă permanent anul trecut, potrivit unui raport, suprafaţa distrusă ajungând la 8,3 milioane hectare, mai mult cu 1,7 milioane hectare faţă de anul 2022, potrivit agenției de știri DPA.

Raportul The Forest Declaration Assessment, publicat luni de cercetători şi de organizaţii nonguvernamentale, notează că în 2022, 6,6 milioane de hectare de pădure au fost distruse.

În ciuda angajamentelor luate de cele peste 140 de ţări participante la conferinţa ONU pe teme climatice de la Glasgow din 2021 având drept obiectiv stoparea defrişărilor până în 2030 şi restaurarea a peste 350 de milioane de hectare de teren şi păduri degradate, raportul constată că progresele nu sunt mulţumitoare.

Experţii şi-au exprimat îngrijorarea în special în legătură cu pădurile tropicale. Agricultura, construcţiile de drumuri şi recoltarea lemnului de foc au provocat pagube severe, chiar şi în zone anterior izolate.

În America Latină, Asia, Africa şi Oceania la est de Australia, incendiile de vegetaţie devastatoare au distrus milioane de hectare anul trecut. Multe dintre incendii au fost declanşate intenţionat. Doar incendiile din zona Amazonului au emis 791 de milioane de tone de dioxid de carbon şi alte gaze – de şapte ori media anuală a celor doi ani anteriori şi mai mult decât Germania emite într-un singur an.

Erin Matson de la Climate Focus, coautor al raportului, a spus că discrepanţa dintre promisiuni şi realitate se măreşte în fiecare an şi are un impact devastator asupra oamenilor, climatului şi economiilor. Expertul în biodiversitate Ivan Palmegiani a avertizat că acest fenomen împinge pădurile mai aproape de un prag periculos.

Eforturile de reîmpădurire au stagnat, iar doar 5,4% dintre zonele defrişate au fost reîmpădurite, mai ales la tropice.