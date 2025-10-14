5,7 milioane de persoane din Italia, aflate în sărăcie absolută în 2024 / 13,8% dintre acestea sunt minori

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 2,2 milioane de gospodării din Italia trăiau în 2024 în stare de sărăcie absolută, potrivit datelor furnizate marţi de institutul de statistică Istat, preluate de agenția de știri ANSA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Această cifră reprezintă 8,4% dintre gospodării, cu un total de 5,7 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că 9,8% dintre locuitori s-au aflat în sărăcie absolută anul trecut.

Procentul familiilor aflate în sărăcie absolută a rămas constant faţă de 2023, însă cel al persoanelor a crescut uşor de la 9,7%.

Sărăcia absolută este caracterizată prin imposibilitatea de a-şi procura bunurile şi serviciile considerate esenţiale, şi variază în funcţie de localitate şi de situaţia familială, mai ales de numărul de copii.

Incidenţa sărăciei absolute a crescut la 30,4% în cazul familiilor cu cel puţin un cetăţean străin, şi la 35,2% în familiile formate exclusiv din străini, însă a scăzut la 6,2% pentru familiile formate doar din italieni.

Potrivit Istat, numărul persoanelor aflate în sărăcie absolută anul trecut a inclus 1,238 milioane de minori, adică 13,8% din totalul acestora.