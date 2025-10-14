Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de către recentele atacuri ruse, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Din cauza situaţiei dificile a sistemului energetic cauzată de precedentele atacuri ruse (…) au fost puse în aplicare întreruperi ale curentului electric”, a anunţat societatea pe Telegram.

Întreruperile de curent vizează regiunile Sumî (nord), Harkiv (nord-est), Poltava şi Dnipropetrovsk (centru), precum şi parţial regiunile Kirovograd, Cerkasî (centru), Zaporijjea (sud) şi Kiev, capitala Ucrainei.

Principalul operator privat al reţelei, DTEK, a anunţat ulterior pe Telegram că întreruperile de curent prevăzute la Kiev au fost anulate.

Rusia şi-a înmulţit în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurilor energetice şi reţelei feroviare ucrainene odată cu apropierea iernii, generând temeri cu privire la o campanie care, la fel ca în anii precedenţi, ar putea cufunda milioane de oameni în întuneric şi frig.

Întreruperi de curent au avut deja loc săptămâna trecută pe întreg teritoriul Ucrainei, afectând timp de mai multe ore inclusiv capitala ucraineană.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că „vrea să semene haos” în rândul populaţiei cu aceste bombardamente, care au afectat şi sectorul gazier al Ucrainei.

Ucraina vizează la rândul său în mod regulat cu drone rafinării de petrol şi conducte de hidrocarburi în Rusia, o strategie care a provocat de la începutul verii o majorare a preţurilor la carburant în această ţară.

De asemenea, armata ucraineană a lovit o centrală electrică în regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând acolo întreruperi de curent.