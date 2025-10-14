Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de către recentele atacuri ruse, informează AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Din cauza situaţiei dificile a sistemului energetic cauzată de precedentele atacuri ruse (…) au fost puse în aplicare întreruperi ale curentului electric”, a anunţat societatea pe Telegram.
Întreruperile de curent vizează regiunile Sumî (nord), Harkiv (nord-est), Poltava şi Dnipropetrovsk (centru), precum şi parţial regiunile Kirovograd, Cerkasî (centru), Zaporijjea (sud) şi Kiev, capitala Ucrainei.
Principalul operator privat al reţelei, DTEK, a anunţat ulterior pe Telegram că întreruperile de curent prevăzute la Kiev au fost anulate.
Rusia şi-a înmulţit în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurilor energetice şi reţelei feroviare ucrainene odată cu apropierea iernii, generând temeri cu privire la o campanie care, la fel ca în anii precedenţi, ar putea cufunda milioane de oameni în întuneric şi frig.
Întreruperi de curent au avut deja loc săptămâna trecută pe întreg teritoriul Ucrainei, afectând timp de mai multe ore inclusiv capitala ucraineană.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că „vrea să semene haos” în rândul populaţiei cu aceste bombardamente, care au afectat şi sectorul gazier al Ucrainei.
Ucraina vizează la rândul său în mod regulat cu drone rafinării de petrol şi conducte de hidrocarburi în Rusia, o strategie care a provocat de la începutul verii o majorare a preţurilor la carburant în această ţară.
De asemenea, armata ucraineană a lovit o centrală electrică în regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând acolo întreruperi de curent.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Sectorul energetic ucrainean, în criză din cauza unor acuzații de „epurare politică” / Concedierea directorului operatorului rețelei naționale de electricitate din Ucraina a declanșat o revoltă la vârful companiei, doi membri ai consiliului de administrație anunțându-și demisia
Întreruperi de electricitate în regim de urgenţă în toată Ucraina, după noile bombardamente rusești
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.