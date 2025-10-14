Stelian Ion, în contextul achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către ÎCCJ: Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA

Fost ministru al Justiției, Stelian Ion critică achitările pe bandă rulantă în cazurile unor inculpați pentru fapte de corupție, în contextul în care și fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție (dosarul în care era acuzat că și-ar fi traficat influența obținând ilicit sume importante de bani).

„(…) Vine un comunicat servit de purtătorul de cuvânt al doamnei Savonea (purtător de cuvânt al ÎCCJ.) În el, domnul în cauză ne servește o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniștească opinia publică și să dea mai multă credibilitate unei instituții care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „mașină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! Hodoronc-tronc, în același comunicat este invocată și speța Ferma Băneasa, în care intangibilul și mult-protejatul om de afaceri Puiu Popoviciu a fost achitat definitiv la începutul anului, după ce anterior fusese condamnat — tot definitiv — de instanțele din România”, scrie Stelian Ion.

Acesta arată că după un lung șir de achitări, „unele de-a dreptul dubioase”, ÎCCJ transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare”.

„Sună frumos, nu zic nu. Toate principiile invocate sunt corecte. Dar este acest paragraf conform cu realitatea din teren? Percepția mea este că nu. Par simple vorbe goale — talaș mestecat pentru a liniști masele. Încrederea nu se obține prin vorbe și declarații pompoase, ci prin fapte. Iar faptele spun altceva. Poate că un text mai sincer ar fi sunat cam așa: