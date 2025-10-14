Primăria Turceni, contract de 380 de milioane de euro pentru realizarea unui hub de energie regenerabilă, semnat cu Banca Europeană de Investiții

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Turceni, județul Gorj, demarează o investiție masivă în energia verde cu ajutorul Băncii Europene de Investiții (BEI). Mai precis, a fost semnat un contract pentru un proiect care își propune crearea unui hub de energie regenerabilă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul, în valoare totală de 380 de milioane de euro, este prima inițiativă de această anvergură din județul Gorj. Implementarea acestuia va duce la folosirea a peste 123 hectare de teren public (pășuni) și peste 200 ha de teren privat pentru crearea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, stații de stocare a energiei, precum și producție și stocare de hidrogen verde.

„În inima Județului Gorj, unde, timp de decenii, s-a produs una dintre cele mai mari cantități de electricitate pe bază de cărbune din România, orașul Turceni deschide astăzi o nouă etapă a unei tranziții curajoase către energie verde, sustenabilitate și parteneriate pentru viitor. În calitate de primar al acestui oraș, împreună cu comunitatea și echipa mea, am dezvoltat un proiect integrat cu potențial de implementare accelerată, bazat pe inițiativă locală, voință administrativă și parteneriate deja conturate. Într-un județ unde lipsesc proiecte mature în domeniul tranziției juste, Turceni își asumă responsabil rolul de lider regional”, informează Constantin Popescu, primarul orașului Turceni.

Parteneri în dezvoltarea acestui proiect, precum și în implementarea lui, sunt Asociația Bankwatch Romania și Asociația GAL Sudului Gorjului.

„Aceste parteneriate strategice au avut rolul important în dezvoltarea planului de proiect și alinierea acestuia cu politicile europene de mediu, precum și în aplicarea pentru asistență tehnică”, mai transmite primarul.

Implementarea proiectului începe din 2026 și are ca scop creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie, fiind complementar altor investiții de decarbonizare în curs de implementare sau care urmează să fie implementate de Primăria Turceni.

„Dezvoltarea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, instalarea de stații de stocare și producția și stocarea de hidrogen verde, precum și exploatarea resurselor geotermale pentru termoficare și agricultură sunt principalele componente energetice ale acestei abordări integrate prin care Turceni își propune să devină un pol regional al tranziției energetice”, mai transmite primarul Constantin Popescu.