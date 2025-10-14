Papa Leon al XIV-lea, primit cu mare pompă pentru prima sa vizită de stat în Italia

Convoi oficial, covor roşu şi onoruri militare: Papa Leon al XIV-lea a fost primit marţi la palatul roman Quirinal pentru prima sa vizită de stat la doi paşi de Vatican, vizită în timpul căreia el a pledat pentru multilateralism, informează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Sub un soare autumnal, capul Bisericii Catolice a fost escortat pe străzile Romei de cuirasierii gărzii prezidenţiale şi motocicliştii forţelor de securitate italiene, într-un convoi foarte solemn, pe distanţa celor trei kilometri care leagă Cetatea Vaticanului de palatul prezidenţial.

În discursul său susţinut în faţa preşedintelui italian Sergio Mattarella şi mai multor lideri politici, Leon al XIV-lea a invitat Italia să „menţină mereu dinamica unei atitudini de deschidere şi de solidaritate” faţă de migranţi.

Printre cei prezenţi s-a numărat inclusiv şefa guvernului italian Giorgia Meloni care desfăşoară din 2022 o politică de restricţie a sosirilor de migranţi pe coastele peninsulei.

Pledând pentru multilateralism în faţa spectrului unui nou conflict mondial, primul Papă american din istorie a mulţumit Italiei pentru angajamentul său în favoarea copiilor din Fâşia Gaza, în condiţiile în care Roma a primit aproape 200 de copii şi tineri palestinieni de la începutul războiului pe 7 octombrie 2023.

Episcopul Romei a apărat de asemenea poziţia Bisericii cu privire la avort şi la sfârşitul vieţii, o referire la dezbaterea ce animă Italia după dezincriminarea sinuciderii asistate în 2019, în anumite condiţii, pentru bolnavii în mare suferinţă.

Italia şi Vatican, semnatare ale acordurilor de la Latran în 1929, întreţin legături foarte strânse.

Construit în secolul al XVI-lea, palatul Quirinal a fost o reşedinţă papală din 1583 şi până în 1870, timp de aproape trei secole. Treizeci de Papi l-au utilizat, până la plecarea lui Pius al IX-lea, după cucerirea Romei de către trupele italiene.