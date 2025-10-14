Peste 980.000 de vizitatori, la Pavilionul României la Expoziţia Mondială de la Osaka

Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în decursul a 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Agerpres.

Programul, desfăşurat sub tema „Romania – Land of Tomorrow”, a reunit peste 760 de artişti, meşteşugari, studenţi, profesori şi cercetători români, reiese din comunicatul MAE.

Printre personalităţile de rang înalt care au vizitat Pavilionul României se numără: Alteţa Sa Imperială Prinţesa Takamado, Guvernatorul Prefecturii Osaka, Hirofumi Yoshimura, precum şi ministrul pentru Expo 2025 Osaka şi al Protecţiei Consumatorilor şi Siguranţei Alimentare, Ito Yoshitaka.

Pavilionul a fost onorat, de asemenea, de vizita doamnei Louise Mushikiwabo, secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), a Secretarului General al Expo 2025 Japonia, Hiroyuki Ishige, a Comisarului General al Expoziţiei Internaţionale de Horticultură 2027 Yokohama, Kazuhiko Koshikawa, a fostului ambasador al Japoniei în România, Ueda Hiroshi, şi a vicepreşedintelui Consiliului Municipal Osaka, Yamada Masakazu.

Printre vizitele de rang înalt s-au numărat şi cele ale prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, şi ale delegaţiei conduse de Taras Kachka, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană şi euroatlantică, alături de ministrul afacerilor externe, Andrii Sybiha, şi ministrul economiei, mediului şi agriculturii, Oleksii Sobolev.

Momentul de maximă vizibilitate al prezenţei României la Expo 2025 a fost Ziua Naţională a României, celebrată pe 26 iunie. Programul artistic a fost susţinut de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea.

Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu Pavilionul României, a organizat un forum economic sub tema „O foaie de parcurs pentru următorul deceniu”. Evenimentul a reunit peste 150 de specialişti şi oficiali români şi japonezi, autorităţi locale, organizaţii din societatea civilă şi antreprenori.

De asemenea, a fost semnat un memorandum de colaborare între Universitatea din Hyogo (Japonia) şi Universitatea Transilvania din Braşov (România), în prezenţa autorităţilor academice din ambele ţări.

Un moment special de diplomaţie culturală l-a constituit donaţia oferită Muzeului Naţional de Etnologie din Osaka (Minpaku), constând în piese autentice de port popular tradiţional românesc.

„Pavilionul României a prezentat, în cadrul Expo 2025 Osaka, proiecte reprezentative pentru excelenţa ştiinţifică şi spiritul inovator al cercetării româneşti. Sub conceptul ‘România – ţară a inovaţiei şi cercetării’, publicul japonez a descoperit realizări de vârf ale instituţiilor şi centrelor de cercetare din România, care reflectă capacitatea ţării noastre de a genera soluţii tehnologice cu impact global”, transmite MAE.

În plan economic, Pavilionul României a organizat 12 evenimente de profil şi a primit peste 150 de oameni de afaceri din România, respectiv 6 delegaţii economice, care au promovat cooperarea bilaterală şi investiţiile româno-nipone.

Un moment aparte l-a constituit prezenţa Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, care a prezentat, pe scena National Day Hall din cadrul Expo 2025 Osaka, spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuţiu, în faţa a peste 500 de spectatori japonezi.

„Publicul a fost cucerit de recitalul pianistului Horia Mihail, de concertul de gală ‘Stele ale Operei Româneşti la Osaka’ al Orchestrei Naţionale Bucureşti, dar şi de evoluţiile remarcabile ale Ansamblului Cameral Violoncelissimo, Filarmonicii ‘George Enescu’ şi Corului Naţional Madrigal, simboluri ale excelenţei artistice româneşti”, menţionează MAE.

Artiştii plastici şi meşteşugarii români au oferit vizitatorilor „experienţe unice”, prin ateliere interactive şi expoziţii de artă, permanente sau temporare.

„Seria evenimentelor artistice s-a încheiat într-o notă spectaculoasă, prin energia şi originalitatea spectacolelor de percuţie contemporană susţinute de Zoli Toth şi ansamblul Young Beats – Cantus Mundi, care au oferit publicului japonez o experienţă unică, dinamică şi plină de inovaţie”, reiese din comunicat.

Diversitatea culturală a fost evidenţiată şi prin Restaurantul Pavilionului României, care a promovat gastronomia tradiţională şi produsele locale, găzduind peste 60.000 de oaspeţi.

Activitatea Pavilionului României a beneficiat de sprijinul Consulatului Onorific al României la Osaka și a fost coordonată de Comisarul General al Secţiunii Române, Ferdinand Nagy.