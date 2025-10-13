G4Media.ro
Un bărbat din Italia care s-a dat drept nevăzător a primit pensie…

Un bărbat din Italia care s-a dat drept nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro timp de 50 de ani

Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă de mai bine de 50 de ani, a declarat luni poliţia italiană, transmite agenţia de știri ANSA, citată de Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase şi făcând cumpărături, singur, în piaţa din localitatea sa natală, lângă Vicenza, au declarat poliţiştii.

El a fost acuzat de fraudă în formă agravată, notează ANSA.


