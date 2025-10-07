Reţea est-europeană de hoţi de maşini de lux, destructurată în urma unei operațiuni a poliţiei din Italia, Spania şi Belgia

O operaţiune a poliţiei din Italia, Spania şi Belgia a dus la dezmembrarea unei reţele infracţionale est-europene acuzată de furt de automobile de lux, pe care le traficau apoi în Dubai pentru a le revinde, au anunţat marţi autorităţi italiene şi agenţii UE, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Operaţiunea desfăşurată marţi a vizat 24 de suspecţi, majoritatea cetăţeni din Republica Moldova, dar şi din Rusia, România şi Ucraina, şase dintre ei fiind reţinuţi şi trei plasaţi în arest la domiciliu, au indicat carabinierii italieni, care au condus investigaţiile.

Gruparea repera maşini în staţiuni de vacanţă precum Forte dei Marmi şi Cortina d’Ampezzo din Italia şi Marbella din Spania şi le instala dispozitive de urmărire, ceea ce le permitea hoţilor să acţioneze mai târziu, au precizat carabinierii într-un comunicat.

Automobilele – în majoritate Range Rover, Lexus şi Toyota – erau apoi duse în Belgia, unde numerele de şasiu erau modificate şi li se adăugau numere de înmatriculare false sau clonate, după care erau îmbarcate din portul Anvers.

Poliţiştii au confiscat patru automobile furate, kituri de clonare a cheilor, echipamente de bruiaj şi alte echipamente folosite pentru deschiderea maşinilor, neutralizarea alarmelor şi a sistemelor GPS, şi demontarea transponderelor de securitate pentru a împiedica localizarea ulterioară a maşinilor.

Începând din 2024, agenţiile Europol şi Eurojust ale UE au contribuit la anchete în cazurile de furt a peste o sută de automobile de lux, cu o valoare totală de cel puţin trei milioane de euro.