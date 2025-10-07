G4Media.ro
Zeci de persoane arestate la Londra, pentru furt de telefoane / Hoții…

O femeie care raspunde la un mesaj pe telefonul mobil
Sursa foto: Pexels

Zeci de persoane arestate la Londra, pentru furt de telefoane / Hoții operau în zonele turistice / 80.000 de dispozitive furate în 2024

Poliţia metropolitană londoneză a anunţat luni că a arestat 46 de persoane în cadrul unei operaţiuni de destructurare a unei reţele internaţionale suspectate că a transportat ilegal aproape 40.000 de telefoane furate din Regatul Unit în China, informează AFP, citată de Agerpres.

Poliţia a declarat că este vorba de „cea mai mare” operaţiune întreprinsă vreodată împotriva furtului de telefoane în capitala britanică, unde locurile turistice sunt cele mai vizate de furturile prin smulgere.

Ancheta poliţiei a fost lansată în decembrie 2024 după descoperirea, lângă aeroportul Heathrow din Londra, a unei cutii conţinând circa 1.000 de telefoane iPhone, majoritatea furate, cu destinaţia Hong Kong.

Poliţia a operat în total 46 de arestări în legătură cu această operaţiune, dintre care 11 în cadrul unei anchete asupra bandelor criminale care atacă vehicule de livrare ce transportau noul iPhone 17.

„Aceasta este fără îndoială cea mai mare operaţiune de acest tip din istoria Regatului Unit”, a salutat primarul Londrei, Sadiq Khan, adăugând că poliţia a vizat capi ai unor bande de contrabandişti, precum şi „hoţi (care operează) prin smulgere”.

Potrivit poliţiei metropolitane, peste 80.000 de telefoane mobile au fost furate la Londra în 2024.

