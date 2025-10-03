Peste 400 de militanţi ai flotilei pentru Gaza au fost reţinuţi – oficial israelian
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave din flotila de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale israeliene, a declarat joi un oficial israelian, relatează AFP, citată de Agerpres.
„Într-o operaţiune care a durat aproximativ 12 ore, personalul marinei israeliene a dejucat o tentativă de incursiune la scară largă a sute de persoane aflate la bordul a 41 de nave care şi-au declarat intenţia de a încălca blocada maritimă legală din Fâşia Gaza”, a explicat oficialul.
„La finalul operaţiunii, peste 400 de participanţi au fost transferaţi în siguranţă în portul Ashdod pentru a fi preluaţi de poliţia israeliană”, a adăugat el.
Flotila Global Sumud, formată din circa 45 de nave maritime având la bord personalităţi politice şi militanţi propalestinieni din peste 40 de ţări, a plecat din Spania în septembrie, cu scopul de a încerca să treacă de blocada impusă de Israel în Fâşia Gaza, lovită de foamete, potrivit ONU.
