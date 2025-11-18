Opt persoane, arestate în ancheta ce privește un potențial atentat împotriva procurorului oraşului Bruxelles
Poliţia belgiană a efectuat marţi 18 percheziţii şi a arestat opt suspecţi în rândul traficanţilor de droguri, în cadrul unei anchete privind un proiect de atentat contra procurorului oraşului Bruxelles, Julien Moinil, a anunţat Parchetul federal belgian, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Opt persoane au fost private de libertate şi sunt în prezent audiate. Principalii suspecţi par să aibă un trecut judiciar legat de traficul de droguri organizat. Ei ar fi activi în sânul mediului infracţional albanez”, a precizat Parchetul într-un comunicat.
Potrivit postului de televiziune RTL, percheziţiile au avut loc în oraşele Bruxelles şi Louvain.
Parchetul din Bruxelles, sub conducerea unui judecător de instrucţie, a efectuat o anchetă detaliată timp de mai multe luni,
De asemenea, la nivelul Parchetului federal au fost mobilizate importante mijloace umane.
Cotidianul belgian Le Soir aminteşte că Julien Moinil, care şi-a preluat funcţia la începutul acestui an, a fost plasat sub protecţia poliţiei la finalul lunii iunie, după ce a primit o ameninţare cu moartea din partea unei organizaţii infracţionale active în mediul traficanţilor de droguri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Biserica Catolică Spaniolă deschide o anchetă în urma unor acuzaţii de pedofilie împotriva episcopului din Cádiz / El Pais a dezvăluit că un bărbat l-a acuzat de agresiuni sexuale în anii ’90
Elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / O bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei / Poliția face verificări
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.