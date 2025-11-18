Opt persoane, arestate în ancheta ce privește un potențial atentat împotriva procurorului oraşului Bruxelles

Poliţia belgiană a efectuat marţi 18 percheziţii şi a arestat opt suspecţi în rândul traficanţilor de droguri, în cadrul unei anchete privind un proiect de atentat contra procurorului oraşului Bruxelles, Julien Moinil, a anunţat Parchetul federal belgian, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

”Opt persoane au fost private de libertate şi sunt în prezent audiate. Principalii suspecţi par să aibă un trecut judiciar legat de traficul de droguri organizat. Ei ar fi activi în sânul mediului infracţional albanez”, a precizat Parchetul într-un comunicat.

Potrivit postului de televiziune RTL, percheziţiile au avut loc în oraşele Bruxelles şi Louvain.

Parchetul din Bruxelles, sub conducerea unui judecător de instrucţie, a efectuat o anchetă detaliată timp de mai multe luni,

De asemenea, la nivelul Parchetului federal au fost mobilizate importante mijloace umane.

Cotidianul belgian Le Soir aminteşte că Julien Moinil, care şi-a preluat funcţia la începutul acestui an, a fost plasat sub protecţia poliţiei la finalul lunii iunie, după ce a primit o ameninţare cu moartea din partea unei organizaţii infracţionale active în mediul traficanţilor de droguri.