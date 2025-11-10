Elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / O bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei / Poliția face verificări

Poliţia municipiului Cluj-Napoca face verificări, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă care nu se supune autorizării, iar în timp ce o arăta colegilor, o bilă a fost trasă către faţa unei fete. Aqceasta a preimit îngrijiri din partea personalului şcolii, dar nu a fost transportată la spital. Părinţii fetei nu au depus plângere, transmite News.ro.

”La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca se efectuează verificări cu privire la un incident care ar fi avut loc la data de 8 noiembrie a.c., în incinta unui liceu din municipiu, unde un elev în vârstă de 14 ani ar fi avut asupra sa o armă, nesupusă autorizării, cu privire la care se efectuează verificări. Din primele informaţii, minorul ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării acesteia, din neatenţie, o bilă din plastic ar fi fost proiectată în zona feţei unei colege”, a transmis, luni seară, IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că eleva a fost consultată de personalul medical al unităţii de învăţământ, însă nu a solicitat îngrijiri medicale ulterioare.

”Părinţii elevei au fost informaţi despre incident, însă nu au dorit să formuleze plângere împotriva acestuia. Arma a fost ridicată de poliţişti, iar elevul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor”, mai arată Poliţia.

Poliţiştii reamintesc faptul că introducerea în unităţile de învăţământ a obiectelor care pot pune în pericol siguranţa elevilor şi a personalului didactic, precum arme, replici de arme, obiecte tăietoare, contondente sau alte bunuri similare este strict interzisă.

”Totodată, subliniem importanţa implicării părinţilor în supravegherea modului în care minorii îşi petrec timpul liber, a intereselor pe care le manifestă şi a obiectelor pe care le deţin. În acelaşi timp, cadrele didactice au un rol esenţial în identificarea timpurie a comportamentelor de risc şi în prevenirea unor astfel de situaţii. Astfel de gesturi pot avea consecinţe nu doar legale, ci şi emoţionale asupra copiilor implicaţi, putând genera teamă, stres sau disconfort în rândul colegilor”, arată poliţiştii.

Aceştia au realizat un afiş informativ pentru diseminarea acestor mesaje preventive, care a fost expus în fiecare unitate de învăţământ din municipiu.