Biserica Catolică Spaniolă deschide o anchetă în urma unor acuzaţii de pedofilie împotriva episcopului din Cádiz, Rafael Zornoza, după ce El Pais dezvăluie că un bărbat l-a acuzat de agresiuni sexuale în anii ’90, de la vârsta de 14 şi până la 21 de ani

Episcopul din Cádiz, monseniorul Rafael Zornoza, este vizat într-o investigaţie internă a Bisericii Catolice cu privire la agresarea sexuală – a unui băiat , de la vârsta de 14 şi până la 21 de ani, în anii ’90 -, a anunţat într-un comunicat episcopia, după ce cotidianul spaniol El Pais a dezvăluit la începutul săptămânii că Vaticanul a deschis o anchetă în urma unei denunţări, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Dosarul cu privire la informaţiile publicate de către un ziar naţional (…) a fost prezentat săptămâna trecută la tribunalul de la Rota al Nunţiaturii Apostolice în Spania”, a anunţat marţi Episcopia Cadizului şi Ceutei, care cataloghează acuzaţiile ”referitoare la fapte care au avut loc în urmă cu aproape 30 de ani” drept ”foarte grave şi, în plus, false”.

Potrivit El Pais, episcopul din Cadiz, Rafael Zornoza, este acuzat de faptul că a agresat sexual un minor în anii ’90 – pe când era d oar un preot şi conducea Seminarul de la Getafe, în apropiere de Madrid.

Victima îl acuză pe Rafael Zornoza de faptul că l-a agresat sexual în perioada în care avea 14 şi 21 de ani.

El evocă ”mângâieri” şi ”sărutări” în timpul unor retrageri şi tabere, iar apoi în timpul seminarului pe care fostul aspirant îl urma.

Faptele – prescrise penal în prezent -, scrie El Pais, au fost aduse la cunoştinţa Vaticanului la începutul acestei veri, când victima a depus o plângere la Dicasterul Doctrinei Credinţei – ministerul vaticanului însărcinat cu acest tip de dosare, care a considerat că faptele sunt credibile şi a ordonat să se deschidă o anchetă canonică.

Dicasterul nu l-a demis pe episcop şi nici Conferinţa Epsicopală Spaniolă (CEE).

Contactată de AFP în mai multe rânduri, Conferinţa nu a răspuns.

Nici Vaticanul şi nici Ambasada Spaniei la Sfântul Scaun, contactate de AFP, nu au răspuns imedait.

Rafael Zornoza a ”decis să-şi suspende temporar progranul pentru a clarifica faptele şi pentru a urma un tratament împotriva unui cancer agresiv”, anunţă Episcopia din Cadiz, care cere să se respecte ”prezumţia nevinovăţiei”.

Marţi, arhiepiscopul Madridului José Cobo, vicepreşedintele CEE, a evocat în faţa unor jurnalişti ”o dramă” şi a apreciat că, ”dacă Sfântul Scaun a primit (această plângere), ea trebuie să fie verosimilă”.

Biserica Catolică Spaniolă este criticată foarte des din cauza lipsei sale de acţiune împotriva agresiunilor sexuale comise de clerici.

La jumătatea lui septembrie, Papa Leon al XIV-lea a exclus din toate funcţiile clericale un diacon italian condamnat cu privire la violenţe sexuale împotriva unor minori – prima sa sancţiune majoră în acest domeniu de când a fost ales, în mai.

Aceasta a fost prima sanţciune a papei Leon al XIV-lea făcută publică în lupta împotriva pedofiliei, o decizie care răspunde unei ”toleranţe zero” cerută de către asociaţile victimelor.