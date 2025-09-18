Preotul Visarion Alexa, condamnat la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală / Decizia e definitivă

Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare de magistrații curții de Apel București.

Alexa a fost acuzat de o enoriaşă că a agresat-o sexual în primăvara anului 2022. Atât preotul, cât şi femeia au contestat verdictul din prima instanță, are a fost însă menținut de CA Bucureşti.

În iulie 2022, o femeie a depus o plângere penală împotriva preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, susţinând că acesta a agresat-o sexual. După izbucnirea scandalului în spaţiul public, în contextul în care preotul era cunoscut ca realizator sau ca invitat în cadrul unor emisiuni radio şi TV, unde aborda teme de actualitate răspunzând frământărilor generaţiei actuale, s-a autosuspendat de la slujire şi a recunoscut că avea o relaţie de prietenie cu enoriaşa respectivă.

Instanța l-a obligat pe Visarion Alexa să îi plătească părţii vătămate 2700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, agresiunea sexuală s-ar fi produs în timpul spovedaniei.

Conform doxologia.ro, părintele Visarion Alexa, originar din Bacău, este parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” – Militari, din Bucureşti.

În calitate de realizator sau de invitat în cadrul emisiunilor radio şi TV, părintele Visaron Alexa abordează teme de actualitate şi răspunde la frământările generaţiei actuale. A participat la numeroase cateheze, întruniri, conferinţe, la diferite dialoguri şi dezbateri.